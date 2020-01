La ATP Cup, un torneo que amenaza a la Davis y conforma a los jugadores

Por un largo período de tiempo, los países jugaron la Davis y, como previa de Roland Garros, la Copa Mundial por equipos en Düsseldorf, extinta en 2012. Desde este año, el órgano rector del tenis masculino la recicló en un nuevo campeonato que busca innovar y recuperar el espíritu colectivo.

Se trata de una competencia que ahora es el plato de entrada para el Abierto de Australia. Son 24 equipos (clasificados por el ranking de su mejor jugador) distribuidos en seis grupos (luego pasan a cuartos), con sede en Sydney, Perth y Brisbane, antiguos torneos que arrancaban la temporada.

El formato luce similar al de la Copa Davis, con series que ponen en juego dos singles y un doble. Sin embargo, tanto ATP como Tennis Australia –asociados para organizar la copa- buscaron que la renovación sea contundente.

Desde tecnología hasta cuestiones reglamentarias, varios aspectos emergen diferentes. Uno de los más notorios es la zona de equipos, que reemplaza al típico banco con el capitán. De esta manera, todo el elenco, junto al entrenador personal del tenista y el de la selección, intervienen en el juego. Por caso, cuando Diego Schwartzman salta a la cancha, tanto Gastón Gaudio como Juan Ignacio Chela lo asisten.

Además, dicha esquina cuenta con un importante apoyo tecnológico, una tablet que muestra valioso información, estadísticas, peloteos previos, imágenes del partido y más. “Busqué puntos específicos porque creo que tomé algunas malas decisiones. Se puede mirar cualquier cosa. Normalmente no lo tenemos, y pienso que la tecnología es muy buena para el deporte”, planteó Guido Pella tras debutar con triunfo sobre el polaco Kamil Majchrzak.

La pasión, el espíritu y la emoción de la competencia por equipos se encuentra en el corazón de la ATP Cup” (Tom Larner)

Luego, en la derrota de Diego Schwartzman frente a Hubert Hurkacz, apareció otra de las innovaciones: la revisión en video. El europeo pidió chequear un punto debido a un cambio de decisión del juez de silla respecto al de línea y que, según el umpire, había afectado al porteño.

Este implemento funciona con un sistema de cámaras similar pero más nutrido que el Ojo de Halcón, y los jugadores lo pueden pedir tres veces por set (se agrega una en el tie break). No es para todas las situaciones: sólo se accederá al challenge por piques dobles, cruce de la red, invasión de cancha, distracciones intencionales del rival y foot faults.

“Fue raro, pero está bien”, dijo el “Peque” tras sufrir “en contra” el dispositivo. “Es algo más que tenemos para los partidos, es bueno usar la tecnología”, opinó el belga David Goffin, a quien le cobraron falta de pie en su duelo ante el moldavo Radu Albot.

El certamen de 24 equipos busca lavar la cara al tenis. En principio, apunta directamente a dar una imagen grupal, algo sumamente infrecuente en el deporte blanco. Además, muchos de estos cambios (incluyendo material audiovisual de color y numerosas pantallas LED en los estadios) intentan meter a los fanáticos de lleno en las competencias, y que no todo se remita a consumir por TV.

“Va a jugar un papel pionero en la innovación de nuestro deporte”, afirmó Ross Hutchins, exprofesional y director de operaciones de la ATP Cup. “Nos ha dado la oportunidad de tener una mirada fresca y colocar a los jugadores y la innovación como sostén”, completó.

“La copa acerca a hinchas y jugadores de una forma mucho más intensa. La pasión, el espíritu y la emoción de la competencia por equipos se encuentra en el corazón del certamen”, sostuvo Tom Larner, director del certamen, también al sitio oficial de la ATP.

What it means [email protected] attains his first #ATPCup win over Kevin Anderson, securing a tie victory for #TeamSerbia in #Brisbane.