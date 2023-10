La ayuda humanitaria comenzó a entrar a la Franja de Gaza

Los primeros camiones con ayuda humanitaria ingresaron este sábado a la Franja de Gaza a través del único paso fronterizo con Egipto, tras una negociada reapertura para asistir a los 2,4 millones de habitantes del enclave que están privados de agua, electricidad y combustible por un asedio de Israel como respuesta al ataque del movimiento islamista palestino Hamas llevado a cabo hace dos semanas.

«Este primer convoy no debe ser el último», declaró el coordinador de operaciones de emergencia de la ONU, Martin Griffiths.

«Este envío se produce tras días de profundas e intensas negociaciones con todas las partes para garantizar que las operaciones de ayuda en Gaza se reanudan lo antes posible y en las condiciones adecuadas», destacó el directivo, quien se encuentra en El Cairo.

Unos 175 camiones con ayuda humanitaria llevan días esperando del lado egipcio para poder entrar por el paso fronterizo de Rafah a la Franja de Gaza, gobernada por Hamas y bajo intensos bombardeos israelíes desde el 7 de octubre pasado.

Foto: AFP.

Hasta el momento entraron al enclave unos 20 camiones de la Media Luna Roja, que se encarga del transporte de ayuda de la ONU, constató la agencia de noticias AFP.

Este número coincide con lo adelantado el viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden, cuando anunció un acuerdo con Egipto para permitir un primer convoy de hasta 20 camiones cargados de medicina, comida y agua.

«Suministros médicos cruzaron la frontera de Rafah, pero las necesidades son mucho mayores», indicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

