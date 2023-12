La ayuda humanitaria dejó de entrar a Gaza por la reanudación de los combates

El cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, punto de ingreso para la ayuda humanitaria, está cerrado debido a la reanudación de los combates entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, informó este viernes la ONU.

«Con la reanudación de la guerra, tememos que la continuación (del suministro de la ayuda humanitaria) esté en duda. El puesto de control de Rafah está cerrado. Necesitamos la reanudación de la tregua humanitaria y no la vuelta a la guerra», dijo el portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jens Laerke, a la prensa.

El vocero agregó que durante la semana de tregua entre Israel y Hamas miles de toneladas de alimentos, mantas y colchones, agua embotellada, medicamentos y combustible fueron entregadas a refugios, hospitales y almacenes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) en el norte de Gaza, epicentro de los combates.

Alrededor del 88% de esa asistencia fue proporcionada por la Media Luna Roja Palestina, añadió citado por la agencia de noticias Sputnik.

The resumption of hostilities in #Gaza is catastrophic. All parties & States w influence must redouble efforts, immediately, to ensure a ceasefire – on humanitarian and human rights grounds.

The situation is beyond crisis point – @volker_turk pic.twitter.com/6HmMUZW0qQ

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 1, 2023