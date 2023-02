El embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov, aseguró que «la ayuda occidental a Ucrania no tendrá un impacto significativo en el resultado del conflicto» y remarcó que su país solo ve como escenario posible «el cumplimiento de todas las tareas trazadas de la operación militar especial», nombre con el que el Kremlin designa a la invasión lanzada hace casi un año.

«Los países occidentales están involucrados en este conflicto desde su principio. Evitan participar directamente en las hostilidades, pero sirven de una poderosa base de retaguardia para el régimen de Kiev«, afirmó en una entrevista con Télam.

«Sin suministros masivos a Ucrania de armas y equipos militares sofisticados por parte de Estados Unidos y sus aliados, nuestra operación especial ya habría terminado», manifestó y si bien precisó que Rusia «está abierta a considerar propuestas para negociaciones de paz», aclaró que «no va a ceder a ultimátums y chantaje».

– Télam: El conflicto en Ucrania está por cumplir un año, ¿hubo un error de cálculo por parte de Rusia sobre la resistencia ucraniana y el apoyo de occidente hacia Kiev? ¿O la idea de una guerra relámpago nunca fue analizada?

– Dmitry Feoktistov: Los asuntos de planificación militar no se discuten de manera pública. Las razones para el inicio de la operación militar especial fueron detalladas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 24 de febrero de 2022. Asimismo, no estamos hablando de una guerra, no la hemos declarado ni a Ucrania ni al pueblo ucraniano. Se trata de la operación especial militar que se está llevando a cabo para resolver un rango de tareas limitado pero muy específico. En primer lugar, la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, cuya población fue inculcada durante muchos años con ideas inherentemente racistas de odio contra todo lo ruso, lo que llevó a la discriminación y el genocidio de los ciudadanos rusoparlantes que viven allí y a la creación de amenazas inaceptables a la seguridad de la propia Rusia. La guerra relámpago o «blitzkrieg» que menciona no es un término nuestro. Es de origen alemán y está asociado con los planes de (Adolf) Hitler de una rápida conquista de la URSS. Es bien conocido cómo terminaron estos planes.

Foto: AFP

– T: ¿El envío de tanques occidentales es visto por Rusia como una ampliación del conflicto hacia nuevas fronteras fuera de Ucrania?

– DF: Los países occidentales están involucrados en este conflicto desde su principio. Evitan participar directamente en las hostilidades, pero sirven de una poderosa base de retaguardia para el régimen de Kiev. Sin suministros masivos a Ucrania de armas y equipos militares sofisticados por parte de Estados Unidos y sus aliados, nuestra operación especial ya habría terminado. Desde febrero de 2022, el volumen total de la asistencia militar occidental a Ucrania alcanzó como mínimo unos 50.000 millones de dólares. Estas entregas no contribuyen a la solución del conflicto, sino que lo agravan. En el mismo contexto vemos los envíos de tanques occidentales a Kiev. Es increíble que después de la derrota de la Alemania nazi en 1945 nuevamente nos están amenazando con los Leopards. Sin embargo, estas armas serán destruidas por las Fuerzas Armadas rusas, al igual que durante la Segunda Guerra Mundial. La ayuda occidental no tendrá un impacto significativo en el resultado del conflicto.

– T: La guerra es dinámica, pero ¿qué escenarios posibles ve en un futuro cercano?

– DF: Solo un escenario es posible, que es el cumplimiento completo de todas las tareas trazadas de la operación militar especial. Tarde o temprano, a costa de menos o más pérdidas. Cuanto antes comprenda Occidente nuestra determinación incondicional de llevar la operación militar especial a su final lógico, mejor.

– T: ¿Hay posibilidades de una negociación de paz? ¿Qué condiciones aceptaría Rusia?

– DF: Rusia está abierta a considerar propuestas para negociaciones de paz, pero los enfoques de Ucrania deben ser adecuados y viables, así como tomar en cuenta los intereses estratégicos de nuestro país y la situación sobre el terreno. No vamos a ceder ante ultimátums y chantaje. (El presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski deliberadamente presenta iniciativas inaceptables que tienen como objetivo obligar a Rusia a rendirse, dejar a la población rusa de las regiones de Crimea, Donbass, Jerson y Zaporiyia a merced del destino, pagar reparaciones y aceptar el espectáculo de un juicio internacional. Sobre esta base el diálogo no es realista. Además, esperamos que antes de sentarse a la mesa de negociaciones, Ucrania deje de bombardear ciudades rusas, cometer maltratos indignantes a los prisioneros de guerra y crímenes contra los niños y de lesa humanidad.

Foto: AFP

– T: Las sanciones occidentales, principalmente aquellas vinculadas al gas y el petróleo, ¿afectaron a la economía rusa?

– DF: Consideramos ilegítimas las sanciones adoptadas sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, y no solo nosotros, sino también la mayoría de los demás países que no se adhirieron. Al imponer a Rusia restricciones relacionadas con el gas y el petróleo, los países occidentales se castigan a sí mismos. Se enfrentan con la escasez generalizada de hidrocarburos, el aumento de los precios y el descontento entre la población. Parece que el trastorno masoquista es un diagnóstico común en Occidente. El único que gana en esta situación es Estados Unidos, que incitó a los aliados a imponer sanciones, y ahora reciben superganancias, suministrando gas natural licuado. En cuanto a Rusia, debido al aumento de los precios mundiales de la energía, nuestras pérdidas en términos económicos son mínimas. Las previsiones del FMI sobre una caída significativa del nuestro PBI en 2022 no se cumplieron. Hay muchas razones para creer que este año la economía rusa mostrará una tendencia de crecimiento. Rusia es un gran país con una historia milenaria, superaremos cualquier dificultad.

– T: Al inicio del conflicto, el presidente estadounidense, Joe Biden, pronosticó que Putin «será un paria en la escena internacional», ¿cómo evalúa que quedó internacionalmente la imagen del presidente ruso?

– DF: Hacer alusiones personales de los jefes de Estado es considerado de mala educación. Se recurre a tales métodos en el estado de desesperación, cuando no hay otras posibilidades de influir en la situación. Putin ya respondió a estos intentos de Biden de «señalar con el dedo». Mi país hoy está luchando por la verdad y la justicia, y esa es la imagen de Rusia. Y están los que están alimentando criminalmente las llamas de la guerra y enfrentando a los pueblos, ganando sofisticadamente un buen dinero con esto, que es la imagen de Estados Unidos y sus aliados.