La baja de la desocupación contrasta con la suba del empleo en negro y los «salarios de pobreza»

Los datos positivos de empleo durante el primer trimestre del año que divulgó el gobierno contrastan con una suba de más de 3 puntos en el trabajo informal y, sobre todo, con la persistente pérdida de poder adquisitivo que ocasiona el proceso inflacionario actual que ha roto todos los pronósticos para 2022.

Según el informe técnico elaborado por el ministerio de Trabajo en base a los números del Indec, la tasa de desempleo en este último trimestre alcanza al 7%, siendo este valor el más bajo desde el año 2004. La recuperación ha sido importante considerando los efectos de la pandemia.

Pero el relevamiento también consigna que la tasa de empleo no registrado alcanzó al 35,9% del total del empleo asalariado, que muestra un leve aumento del indicador en comparación con el registrado en el primer trimestre de 2020, el período previo a la irrupción de la pandemia. «Si bien este indicador muestra un crecimiento interanual de 3,5 puntos porcentuales, este fenómeno se explica por la fuerte contracción del empleo asalariado no registrado provocada por los efectos de la pandemia en las condiciones económicas», concluye el informe.

La desocupación bajó al 7% y el trabajo sigue en el centro del debate político

Estas no son buenas noticias. El empleado en negro no cuenta con la protección de las paritarias frente al salto inflacionario ni tampoco aportes sociales ni vacaciones pagas. Pero si consideramos que más de 3 millones de trabajadores en blanco no cubren la canasta básica -hoy estimada en unos $100 mil-, el fenómeno debería registrar un mayor impacto entre la fuerza laboral que se desempeña en la informalidad.

El gran problema es la inflación, como bien observó un gobernador de paso esta semana por la Casa Rosada. «Gente con trabajo dignos no llega a fin de mes», enfatizó. Es el gran desafío para un gobierno que se beneficia con el repunte de la economía en la pos pandemia pero sufre los efectos perniciosos de la aceleración de precios sobre el conjunto de la masa de trabajadores. El éxito o el fracaso de esa empresa también determinará si el Frente de Todos continuará o no al frente de la Casa Rosada después del 10 de diciembre de 2023.