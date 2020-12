La baja de la edad de punibilidad no es la solución

“Lo que tenemos por ahora es un sospechoso, tratemos de que los medios no lo declaren culpable antes de tiempo, más allá de lo que aparece”, aseguró Graham en diálogo con la agencia de noticias Télam.

En ese sentido, agregó: “Como Defensoría creemos que la baja de edad de punibilidad no es la solución para el problema de los índices de criminalidad de delitos graves por debajo de los 16 años”.

“Está probado en la región, y en el mundo, que la baja de punibilidad no influye en absoluto en la baja de criminalidad. Y esto es para todas las franjas etarias, no sólo en el caso de niños y adolescentes”, afirmó Graham.

La funcionaria se mostró partidaria de “avanzar con derogar la Ley 22.278 (que regula el régimen penal de la minoridad) y se cambie por una ley más moderna y más adecuada a la convención sobre los derechos del niño”.

Marisa Graham.jpg Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

Según la especialista, la nueva norma “no debe implicar la baja de la edad de punibilidad, que es lo que nos ha impedido tener una nueva ley penal juvenil”.

“Hay un montón de proyectos que son muy buenos, y el objetivo es que se garantice la debida defensa de los chicos y chicas y que haya medidas alternativas a la privación de la libertad, que esto sea la última ratio”, opinó.

“Hay que trabajar también sobre las medidas alternativas para la resolución de conflictos, sobre todo para los delitos bagatelares, de poca monta, que satisfagan el derecho a la defensa, los responsabilicen de sus actos y también satisfagan los derechos de las víctimas”, afirmó Graham.

Sobre el caso de la muerte del ciclista armenio, Graham consideró que “la muerte de una persona es muy penosa, y todos estamos muy preocupados, amargados, y expresamos nuestra solidaridad y condolencias por este señor que falleció”.

El caso del asesinato del ciudadano armenio reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

“No debemos estigmatizar y creer que todos los jóvenes se pueden convertir en victimarios”, aseguró ayer la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en declaraciones televisivas.

La funcionaria dijo que hay un sector de la población que está “desatendido y maltratado” y que muchos adolescentes son llevados “a un camino sin salida”, en tanto que apuntó que el rol del Estado es “llevar seguridad en un contexto de extrema desigualdad”.

bullrich

“Si el objetivo es impedir que sucedan homicidios a manos de menores, hay que empezar con políticas de prevención y no solo punitivas”, concluyó la ministra.

En diálogo con LN+, Bullrich se mostró decidida a capitalizar políticamente el asesinato de un hombre y aseguró que “ cuando nosotros paramos la escuela un año y vemos que hay chicos que no estudian ni trabajan y no hacemos nada, y les damos a algunos un plan social y nada más, no se obtiene ni un sistema penal ni tampoco un sistema real de contención. Lo que hacemos, en cambio, es convertir potenciales delincuentes“.

Y en ese sentido, continuó: “Para dejar de convertir a los jóvenes en potenciales delincuentes necesitamos cambiar las políticas sociales para que se encaminen hacia el trabajo y el oficio y, por otro lado, hacer saber que no es gratis asesinar a alguien. Un chico de 15 años sabe que no se puede matar”.

“Cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo. Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años. ¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?”, había asegurado más temprano la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri a través de sus redes sociales.