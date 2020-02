La balanza comercial alcanzó en enero un superávit de US$ 1.015 millones

El intercambio comercial argentino registró en enero último un saldo positivo de U$S 1.015 millones, que representó un crecimiento de 172,11% interanual, con exportaciones por U$S 4.549 millones e importaciones de US$ 3.534 millones, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las cifras oficiales registraron que el total de la balanza comercial ascendió a US$ 8.083 millones, compuesto por un 56,3% correspondiente a las exportaciones y 43,7% por las importaciones.

De todos modos, el total mensual reflejó una caída de 8,1% respecto a igual mes del año anterior.

Las exportaciones fueron menores en 0,8% al mismo período de 2019 mientras que las importaciones se redujeron en 16,1%.

Pero el superávit comercial por US$ 1.015 millones marcó una diferencia significativa sobre los U$S 373 millones del mismo mes de 2019.