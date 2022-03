La balanza comercial de febrero marcó un saldo positivo de U$S 809 millones

Foto: Archivo

La balanza comercial registró en febrero un saldo positivo de 809 millones de dólares, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta forma, el monto total de l intercambio comercial sumó en febrero 12.077 millones de dólares, equivalente a un 43% más que en igual período de 2021.

Las exportaciones ascendieron 34,9% respecto a igual mes de 2021 (1.668 millones de dólares), debido a un incremento de 20,4% en los precios y de 12,0% en las cantidades.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en febrero de 2022, la exportación creció 34,9% interanual, y la importación, 51,7%. La balanza arrojó un superávit de US$ 809 millones https://t.co/AjZQgT2A0vpic.twitter.com/zqNO612kcW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 23, 2022

En febrero, las exportaciones sumaron 6.443 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron por 5.634 millones de dólares.

En tanto, las importaciones se incrementaron 51,7% respecto a igual mes del año anterior (1.921 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 27,6% en las cantidades y de 18,3% en los precios.

En las importaciones también todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo vehículos automotores de pasajeros, que cayeron 23,7%; mientras que los combustibles y lubricantes (CyL) ascendieron 420,8%; bienes de consumo (BC), 43,0%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 40,3%; y bienes intermedios (BI), 38,8%.

Por su parte, en el primer bimestre del año, las exportaciones alcanzaron US$ 11.991 millones y las importaciones, 10.886 millones; así, el intercambio comercial se incrementó 32,7% y alcanzó un valor de 22.877 millones; y la balanza comercial registró un superávit de 1.106 millones.En los dos primeros meses de 2022, las exportaciones crecieron 23,8% (US$ 2.304 millones) como resultado de las subas en las cantidades (2,2%) y en los precios (21,1%). En tanto, las importaciones se incrementaron 44,1% (US$ 3.330 millones) por un ascenso de 24,1% en las cantidades y de 16,1%, en los precios.Por grandes rubros, en exportaciones se destacó el crecimiento de 73,7% (US$ 1.586 millones), principalmente por mayores ventas de cereales; también semillas y frutos oleaginosos; y hortalizas y legumbres sin elaborar; mientras que pescados y mariscos sin elaborar; y minerales metalíferos, escorias y cenizas registraron bajas.Respecto a las importaciones, se observaron subas en casi todos los usos económicos, por la suba registrada por bienes de capital, excluidos equipos de transporte –que se incrementaron US$ 341 millones-; mientras que computadoras y teléfonos le siguieron en importancia con un ascenso de 162 millones. Tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones, en el primer bimestre de 2022, los principales socios comerciales fueron China, Brasil y Estados Unidos, en ese orden.Las exportaciones a China sumaron US$ 775 millones y las importaciones, 2.779 millones; con un saldo comercial deficitario de US$ 2.004 millones. En tanto, las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 1.468 millones y las importaciones, 2.054 millones; con un déficit comercial de 586 millones. Finalmente, las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$ 823 millones y las importaciones alcanzaron 835 millones, lo que arroja un saldo negativo de 12 millones.Estos tres socios en conjunto absorbieron 25,6% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron 52,1% de las importaciones.Por su parte, con el Mercosur -que concentró 15,4% de las exportaciones argentinas totales y 21,4% de las importaciones- se registró un déficit de US$ 478 millones, el segundo más importante entre los observados con los diferentes países y bloques económicos, después del registrado con China. Las exportaciones sumaron US$ 1.850 millones; disminuyeron 55 millones respecto de igual período de 2021; y las importaciones se incrementaron 519 millones.