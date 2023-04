La Banda conmemoró el 41° aniversario de la Guerra de Malvinas con un emotivo acto protocolar

La Municipalidad de La Banda, rindió homenaje a los Veteranos y los Caídos en Malvinas el pasado domingo, a 41 años del inicio de Guerra de Malvinas en el monolito ubicado en el veredón de Av. Besares.

Durante el acto protocolar participó el viceintendente, Gabriel Santillán y autoridades del Ejecutivo y Legislativo, alumnos y docentes de las instituciones educativas bandeñas, instituciones intermedias, la Agrupación 2 de Abril de Gendarmería Nacional, Centro de ex soldados combatientes en el Atlántico Sur Santiago del Estero, Veteranos de Guerra de Malvinas, Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Banda, familiares de los veteranos y caídos y público en general.

Luego de las palabras de bienvenida, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para realizar un minuto de silencio por los héroes caídos.

Posteriormente, el viceintendente Santillán junto a David Díaz, concejales, el presidente del Centro de ex Soldados y Combatientes en el Atlántico Sur y veteranos de guerra realizaron una ofrenda florar en el monolito para luego encender la llama votiva ubicada en el lugar.

Las alumnas de segundo año del Colegio de Héroes de Malvinas, Sofía y Luna Díaz recitaron una poesía denominada «El soldado».

El acto continúo con las palabras del presidente del Centro de ex soldados combatientes en el Atlántico Sur, David Díaz, quien adelantó el nuevo proyecto municipal, el cual determina la creación de una ordenanza en la que todos los empleados de la comuna lleve en sus uniformes un logotipo de las Islas Malvinas para tenerlas presentes siempre.

Seguidamente, se realizó la lectura de la Declaración de Interés Legislativo, Municipal, histórico y social al Día del Veterano y de Caídos en Guerra de Malvinas y todas las actividades a desarrollarse en el marco de dicha conmemoración.

Inmediatamente, la escritora bandeña, Mary Escañuela recitó una poesía de su autoría alusiva a la fecha. Para dar inicio a las palabras del vice intendente Gabriel Santillán.

En la entrevista, el viceintendente Santillán expresó: «Es una mañana muy emotiva y a través de este acto queremos homenajear a los caídos y veteranos que lo han dejado todo; que nos acompañan siempre para dejar su legado, sus valores y de aquellos sueños que han quedado pendientes».

Por su parte, el presidente del Centro de ex soldados combatientes en el Atlántico Sur Santiago del Estero, miembro integrante de la Comisión Agenda Malvinas en la Cámara de Diputados de la provincia y miembro integrante de la Comisión Nacional de Ex combatientes en el Ministerio del Interior, David Díaz, quien manifestó: «Tengo una gran satisfacción porque hoy estamos mejor con respecto al reconocimiento, esto es lo más importante; porque lo importante es el reconocimiento del pueblo bandeño, de la provincia y de Nación. Hoy en día, el veterano de guerra trabaja junto a la docencia en diferentes ámbitos educacionales, expresando los valores que quedaron al participar en una guerra como los valores de la familia y los amigos».

«Mi mensaje para la sociedad es que nunca olvidemos a nuestros héroes, los verdaderos héroes están en Malvinas y son los que dieron su vida y derramaron su sangre. La Banda tiene un héroe que es Héctor Walter Aguirre y tienen que sentirse orgullosos; fue mi compañero y murió combatiendo en el campo de batalla, lo cual es difícil para describir y te emociona», finalizó.

Para finalizar este emotivo acto, la Academia Municipal de Danzas Folclóricas «Juan Saavedra», a cargo de los profesores Cristián Melián y Paola Romero realizó un cuadro artístico alusivo a la fecha.

La entrada La Banda conmemoró el 41° aniversario de la Guerra de Malvinas con un emotivo acto protocolar se publicó primero en Municipalidad de La Banda – Ing. Roger Nediani Intendente.