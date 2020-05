La Banda-Destacan el trabajo de las docentes municipales en tiempos de cuarentena

Destacan el trabajo de las docentes municipales en tiempos de cuarentena

Con motivo de celebrarse el 28 de mayo el Día de los Jardines de Infantes, la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda destaca el trabajo que realizan las docentes del Nivel Inicial destacando la utilización de herramientas innovadoras durante la emergencia sanitaria.

A partir de la suspensión de clases presenciales por la emergencia sanitaria por covid 19, desde el municipio se organizaron acciones para que docentes y los directivos de cada institución puedan seguir comunicados con los alumnos y sus familias. No solo en lo que hace a dar continuidad al Plan Educativo Anual, sino que también al Plan Nutricional y a las diferentes necesidades que fueron surgiendo.

Cabe destacar que el municipio puso a disposición de las docentes y los directivos de los jardines de infantes una serie de capacitaciones virtuales para adquirir los conocimientos necesarios en el manejo de las plataformas y demás herramientas para poder dar continuidad al plan educativo.

Al respecto, la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo, señaló: “Tenemos que destacar el desempeño de nuestro nuestros alumnos que junto a sus familias han ido adaptándose a la utilización de las nuevas herramientas para poder seguir aprendiendo, y seguir estando presentes en las clases virtuales a través de videos, fotos y escritos”.

Agregó: “Sin dudas que los logros en esta emergencia no serían posibles si no tuvieran la coordinación y el acompañamiento del grupo de docentes de cada establecimiento, que nos han sorprendido gratamente estando a la altura de las circunstancias, manifestando capacidades de adaptación y de resiliencia para no perder el vínculo tanto afectivo como educativo con cada uno de sus alumnos”.