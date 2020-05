La Banda-Habilitan la venta de repuestos de automotores en la ciudad

Habilitan la venta de repuestos de automotores en la ciudad





Ante las dudas generadas en torno a la apertura de los locales de venta de repuestos de automotores, el intendente Pablo Mirolo explicó que en cumplimiento con las recomendaciones del Gobierno Nacional y de la provincia, se autorizó la apertura de los negocios dedicados a la venta de repuestos de automotores.

También aclaró que las casas de repuestos y accesorios para motovehículos podrán desarrollar su actividad pero a través de la venta on line o por teléfono y el servicio de delivery.

Además, informó que se incluyó a las pinturerías entre los negocios autorizados para la venta el público en sus locales, aunque siempre respetando las indicaciones del mínimo de personas en el interior, el uso de barbijos y las distancias mínimas entre los clientes.

El jefe comunal explicó que en los últimos días se generaron confusiones por una primera indicación de horarios y rubros autorizados, que luego fue corregida.

“El municipio viene acatando las medidas indicadas por los gobiernos nacional y provincial, además de coordinar las acciones con la Municipalidad de La Banda porque somos parte de un mismo conurbano. A partir de esto nos vamos acogiendo a todas las medidas que adoptan desde el Ministerio de Economía en el marco de las actividades comerciales”, explicó Mirolo.

No obstante, hizo hincapié en la necesidad de cambiar los hábitos de consumo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la plataforma digital www.yocomproencasa.com.ar.

“Por estos motivos hemos promovido desde el municipio la venta on line y el servicio puerta a puerta a través de nuestra página web tratando de unir al comerciante con el cliente. La situación cambió en la Argentina y el mundo y tenemos que acomodar nuestro comercio a través de estas situaciones. Sabemos que no es lo mismo, pero el comercio es una herramienta fundamental para La Banda, por eso apelamos al uso del comercio electrónico”, dijo.

“Es una herramienta única en el país, otorgando a cada comerciante, que está a disposición de todos, donde el vecino podrá ingresar desde su celular o computadora y hacer las compras que necesite. Ya son muchos los comercios adheridos que han decidido avanzar en el uso de tecnología aunque esto seguramente lleve su tiempo”, agregó.