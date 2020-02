La Banda- Más de treinta equipos animan el Torneo Municipal de Fútbol Masculino

Más de treinta equipos animan el Torneo Municipal de Fútbol Masculino

Con una importante participación comenzó el Torneo Municipal de Fútbol Masculino organizado por la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Banda.

El martes a la noche se disputaron los partidos de la primera fecha de esta competencia que forma parte de una serie de actividades programadas por la comuna local para el verano 2020.

El secretario Ramiro Barrera estuvo presente en esta oportunidad para acompañar a los deportistas y destacó la importante participación de equipos que representan a dependencias municipales, clubes y barrios bandeños.

“Queríamos aprovechar el verano y sumar el fútbol masculino a los torneos infantil y femenino que vienen desarrollándose hace rato como alternativas saludables y de esparcimientos para toda la comunidad”, agregó Barrera.

Por su parte, el coordinador del torneo, Mario Cáceres, informó que en esta primera experiencia participan 32 equipos en las Categorías C20 y C30, superando totalmente las expectativas de los organizadores.

Los partidos se disputarán los días martes y jueves a partir de las 21, en la cancha del Patinódromo Municipal, situado sobre avenida San Martín.

Los árbitros encargados de dirigir los encuentros pertenecen a la Dirección de Deportes al igual que los planilleros que registran los resultados y estadísticas del torneo.

Por último, se informó que la primera fecha se completará el jueves 20 de febrero, a partir de las 21, con los siguientes partidos: 21 hs. Categoría 20 – 28; Gimnasio vs. Alerta Banda;

21.35 hs. Categoría 20 – 28, La Curva F. C. vs. Bº Avenida; 22.10 hs. Categoría 20 – 28; Ramón Chávez (A) vs. Ramón Chávez (B); 22.45 hs. Categoría 30, Banda Limpia vs. Tramo 16; 23.20 hs. Categoría 30, Automotores vs. Los Vatos del Este; 23.55 hs. Categoría 30, Quilmes vs. Villa Inés; 00.30 hs. Categoría 30, Irma Fútbol Club vs. Dirección de Deportes; 1.05 hs. Argentinos Unidos vs. Moykanos Jrs.