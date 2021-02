La Banda presenta una nueva modalidad de verificación de datos para tramitar las licencias de conducir

El Intendente Pablo Mirolo, junto al Coordinador de Tránsito y Transporte Dr. Diego Juárez presentaron hoy una nueva modalidad de solicitud de licencias de conducir, en este sentido Mirolo dijo: “con este sistema vamos a agilizar los trámites a los solicitantes, motivo por el cual se trabajo también con la Subsecretaria de Comunicación a los fines de que se pueda digitalizar el mismo”. Por su parte el coordinador del área, Diego Juárez, indicó también que la incorporación de este nuevo paso busca facilitarla obtención de la licencia, y evitar que los vecinos concurran a las instalaciones del Juzgado de Faltas para realizar el trámite de manera presencial.

“La crisis sanitaria que vivimos nos ha llevado a implementar nuevas formar de agilizar los trámites que los vecinos deben realizar para circular en sus vehículos en regla, es una forma de evitar aglomeraciones en las instalaciones de las dependencia municipales”, señaló Juárez.

De esta manera la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Banda deja habilitada esta nueva modalidad de solicitud de verificación de los datos de quienes solicitan la licencia de conducir con el fin de agilizar el trámite a través de la web www.labanda.gob.ar en el que el interesado en hacer el trámite ingresará por la pagina de transito y allí encontrara encontrará la modalidad para comenzar el trámite organizado en tres pasos.

Este nuevo servicios es un paso previo a la solicitud del turno on line para iniciar el trámite de solicitud o renovación de la licencia de conducir, el cual posibilita que el solicitante ingrese sus datos personales, del vehículo y adjunte fotografías de su documento de identidad y de la cédula.

Una vez enviada la solicitud, los datos serán verificados por la Dirección de Tránsito y Transporte, luego se corroborará que el solicitante no posea infracciones en el Tribunal de Faltas.

En caso de surgir algún inconveniente el vecino será notificado por el correo electrónico declarado en el formulario y la solicitud quedará anulada, debiendo generar una nueva. En el caso que sus datos sean correctos y no posea infracciones recibirá los comprobantes para el pago de los impuestos correspondientes.

Cuándo la boleta generada sea abonada, deberá solicitarse recién el turno on line y completar el resto de los requisitos que habitualmente se requieren para la obtención de la licencia.