La Banda se adhiere a las disposiciones provinciales para frenar los casos de COVID-19

La municipalidad de la ciudad de La Banda informa que se pliega a todas las disposiciones establecidas por el Gobierno de la Provincia para frenar la tasa de contagios de Covid – 19.

Las nuevas disposiciones que regirán en la provincia hasta el 30 de mayo habilita y considera esenciales las siguientes actividades: Farmacia, sanatorios, clínicas y todo lo que tenga que ver con el sistema de salud. Veterinarias. Estaciones de servicios. Personal relacionado con el cuidado de personas, niños, mayores y enfermos. Servicios básicos de mantenimiento como gasistas, plomeros y electricistas. Servicio público como recolección de residuos, agua, electricidad, telecomunicaciones, comedores comunitarios, desinfección y prensa. Industria de alimentos y producción continúa. Hoteles con protocolo y actividades agrícolo – ganaderas.

Las actividades habilitadas podrán brindar sus servicios de 06 a 18, por ejemplo: almacenes, despensas, quioscos, panaderías y supermercados. Bares, restaurantes y casas de comida (solo delivery y take away). Remisses (sólo dos pasajeros atrás), solo por llamada para gente que justifique su traslado (ejemplo, por salud, vacunación y trabajadores esenciales). Cementerio (conforme protocolo). Distribuidoras de garrafa de gas.

Por otra parte, quedan prohibidas las siguientes actividades: comercios no esenciales (ropa, calzados, ferreterías, corralones, pinturerías). Obras públicas y privadas (solo servicios de seguridad y serenos con circulando). Actividades deportivas de todo tipo. Clubes e instituciones sociales, culturales y deportivas, gimnasios. Actividades religiosas. Transporte de colectivos y combis de pasajeros en toda la provincia (salvo que sea un viaje especial como salud, por ejemplo, gente que se dializa o tiene algún tratamiento). Ferias (en lugares abiertos o cerrados). Academias de baile, teatros y danzas. Reuniones sociales públicas y privadas que no sean del grupo familiar conviviente. Consultorios profesionales (abogados, escribanos, arquitectos, ingenieros).

También quedan suspendidas las clases presenciales en toda la provincia, sólo se realizan en modalidad virtual. La administración pública funcionará con guardias mínimas. Y se confirmó que el proceso vacunatorio continuará con los turnos asignados.

Se recomienda a la comunidas no circular cuando no es necesario, quedarse en casa y moverse lo menos posible. El radio de circulación permitido es de 500 metros para comprar suministros, ir a la farmacia, caminar cuidando la distancia social y no hacer reuniones sociales.

Desde el municipio bandeño también destacaron que los servicios de recolección de reciduos domiciliarios, la recolección diferencial de familias con covid positivo y los trabajos de iluminación se realizarán entre las 6 y las 18, con guardias mínimas por lo que se solicita paciencia ante esta situación compleja.

Por cualquier consulta o inquietud los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Calidad de Vida, de lunes a viernes de 9 a 12, a través del siguiente número: 3855007802.