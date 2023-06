la bomba debajo de la cama

La rebelión de los mercenarios del Grupo Wagner activó una bomba en el corazón del poder del Kremlin. Vladimir Putin debe descubrir cómo desarmarla. Es una misión difícil. Posiblemente sospeche que nada será como era antes también sobre sus capacidades.

Sería ingenuo subestimar este episodio o negar las motivaciones que lo promovieron. Ayuda a calibrar la real densidad de lo ocurrido si por un instante se lo imagina sucediendo en el lado ucraniano. Se hablaría entonces de un colapso de Kiev en la conducción de la guerra y en el destino del gobierno. Ese es el balance.

Una dimensión básica a observar es que si la guerra, el mayor desafío que hoy confronta la Federación, estuviera cumpliendo con éxito los objetivos rusos, esto no hubiera ocurrido. La rebelión del sanguinario cuerpo paramilitar, una creación dilecta de Putin, expone cómo están yendo realmente las cosas.

La profundidad del trance se revela en los métodos brutales para denunciarla: un alzamiento que, sin reparar en daños, erosionó como nunca antes la autoridad de Putin.

Todo amenaza agravarse. Es fuerte la versión de que en la cumbre de la OTAN entre el 12 y 14 de julio en Lituania, se acelerará el ingreso de Ucrania a la Alianza aprovechando con picardía la debilidad y desorden que el motín revelaría en el otro lado.

El argumento de que el régimen en solo cuestión de horas logró desbaratar la intentona, que los partidarios del autócrata esgrimen para vestir de éxito el fracaso, confunde un motín con un intento de golpe que no existió.

Todo el episodio fue una exhibición de poder que se saldó con la resignación del Kremlin al desafío. Ese es el principal dato político el cual Putin busca revertir con una purga tardía entre los aliados de los alzados.

Hay al menos una veintena de gobernadores que no condenaron el alzamiento, señala el analista ruso Mijaíl Vinogradov, dato consistente sobre el peso interno de este episodio y la extensión de la factura de la guerra.







Los mercenarios del grupo Wagner, este sábado, tras tomar la ciudad rusa de Rostov-del-don. Foto: EFE

El grupo Wagner tomó la ciudad de Rostov-del-Don, sede de una de las bases de la operación militar rusa hacia Ucrania y envió una poderosa columna de blindados hacia Moscú. Ninguno de esos movimientos fue reprimido. Tampoco actuaron las fuerzas chechenas despachadas para contener el motín.

La capital, liberada a su suerte, debió encerrarse cavando trincheras en las autopistas de ingreso ante la inminencia del arribo de estos bárbaros, una secuencia que expuso la vulnerabilidad del régimen.

Rebeldes con apoyos

No hace falta una mirada aguda para deducir que los rebeldes, en particular su líder, el multimillonario Yevgeny Prigozhin, contaron con apoyo civil, pero también de parte de la estructura militar, y no una parte menor. Acaban de arrestar al segundo jefe del Ejército y ex comandante de la guerra en Ucrania Sergei Surovikin, el “general Armagedon”, bautizado así por su fiereza, quien habría estado al tanto del alzamiento.

Esas alianzas pueden explicar que el líder ruso en el pico de la crisis haya dispuesto el perdón a los alzados después de haberlos calificado de traidores y hasta vincularlos con Occidente y la OTAN. Putin, al mismo tiempo, estableció la envergadura de quienes lo desafiaron al verse obligado a negociar con la mediación de la autocracia bielorrusa.

Konstantin Remchukov, editor del Nezavisimaya Gazeta, un muy moderado crítico del Kremlin, quien acaba de reunirse con el presidente ruso, reconoció que “el sábado se convirtió en un fiasco la idea de que con Putin en el poder están garantizadas la estabilidad y la seguridad”.

El jerarca del Kremlin, desde el fin de semana de la turbulencia, ensayó dos mensajes para intentar recuperar la iniciativa y serenar a sus propios seguidores. En uno de sus discursos regresó al relato asegurando que el Wagner carecía de apoyo popular y de las fuerzas militares, lo contrario a lo que indica la evidencia.

En la misma línea describió el alzamiento como un amague de guerra civil que había logrado abortar. Su aliado bielorruso, Alexandr Lukashenko, salió a remendar el prestigio herido de su jefe informando que debió detener la mano de Putin dispuesto a liquidar a los amotinados.







El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ex aliado y ahora enemigo de Vladimir Putin. Foto. AP

Pero en su último mensaje, el líder ruso ratificó y hasta con elogios el perdón ofrecido a los mercenarios y a sus jerarcas. Impotencia y desconcierto, se diría. Acierta el experto argentino Alberto Hustchenreuter cuando comenta que si bien Putin es autoritario no llega a ser Stalin. Aunque lo imita señalemos aquí. Como carece de ideología resuelve esa disfunción con un fanatismo religioso medieval y un nacionalismo insuficiente.

Así como la experiencia de la guerra en Ucrania desbarató el relato de la supuesta eficiencia invencible de la fuerza militar rusa, la audacia de Prigozhin fracturó el mito de un liderazgo implacable. El atrevimiento es así un potente dato político.

La analista Amanda Taub resume el escenario en The New York Times notando que, desde que comenzó la guerra, Rusia ha dependido no solo de los resultados del campo de batalla, sino también de una pregunta: ¿podrá Putin mantener el poder y resistir la tensión de un conflicto largo, costoso y sin final a la vista?

“Los acontecimientos de los últimos días no alcanzan para responder a esa incógnita -dice-. Pero sugieren que el control de Putin sobre la coalición que lo mantiene en el poder está bajo presión, con consecuencias impredecibles”.

Tensiones feroces

Las tensiones internas son feroces. El ministro de Defensa Sergei Shoigú, a quien Prigozhin ha tratado de «cobarde e inútil», anunció este mes de junio que el Wagner debe disolverse en el ejército regular. Pero esa opción es de difícil cumplimiento.







Vladimir Putin trata de mostrarse fuerte tras la fallida revuelta del grupo Wagner. Foto: AFP

Amparado por su autonomía el ejército mercenario ha combatido y protegido los intereses rusos en un racimo importante de países, entre ellos Siria, Libia, República Centroafricana y Malí o Sudán. Incluso ha tenido presencia en la Venezuela chavista cuyos intereses petroleros se administran desde el ministerio de Hacienda moscovita.

Hay otras cuestiones a registrar que obligan a Putin a apurarse. Motines de esta envergadura, no solo en Rusia, han sido el umbral de algo peor.

Sergei Markov, citado en The Washington Post, asesor político y, como Remchukov, conectado con el Kremlin acepta que el episodio revela la existencia de errores en el rumbo. Concluye que si no hay cambios “ volverá a suceder”, quizás en un grado superior.

Es razonable que en la estructura del poder se pregunten qué fuerza política quedó movilizada a partir de esta crisis. Hay un entorno que no puede evitarse. La guerra en Ucrania registra una falla de origen que no necesariamente se repara con cuotas de nacionalismo. Lo concreto es que el conflicto no renta.

En un país que abrazó el capitalismo desde hace más de tres décadas, la invasión es pura pérdida en términos de tasa de ganancia hoy y futura, al margen incluso de las bajas y el costo descomunal para fondear la maquinaria de guerra.

El amotinamiento de Prigozhin, un multimillonario de la nueva oligarquía rusa, refleja a su modo la preocupación de un sector que compró la idea de un destino de acumulación sobre los escombros de la URSS. Distante de la narrativa de la resiliencia de la economía rusa, lo cierto es que el país perdió competitividad, se tornó chino-dependiente y sus corporaciones ya no pueden expandirse en el exterior.

No hay nada peor que una burguesía asustada, como advirtió en su momento un ucraniano que ganó celebridad durante la Revolución Rusa. Los militares suelen sintonizar con el poder económico, dato que alcanza otra escala si se lo conecta con el motín y su propósito.

Restauración zarista

Rusia necesita ahora victorias en la guerra que refuercen su imagen y laven este bochorno. Pero un costo de la crisis es la pérdida de una herramienta clave en el conflicto al cual el Wagner ingresó, precisamente, para compensar las derrotas del ejército regular.

Acaba, además, de cumplir un rol destacado en la terrible contienda por el control de Bakhmut donde los dos bandos escenificaron su propio Verdún en el espejo de la sangrienta y extensa batalla que marcó de modo brutal la Primera Guerra.

Para Putin puede ser todo un galimatías. Un ejemplo es el muestrario variado y cambiante de pretextos que ha expuesto para defender la guerra.

El sábado, cuando su castillo estaba de veras amenazado por el motín, se victimizó comparándose con el zar Nicolás II, el último Romanov que fue derrumbado por la Revolución de febrero del 17 y ejecutado junto a su familia en un sótano de una casa de Ekaterimburgo.

Si se trata de convencer, la restauración zarista donde insiste en instalar el sentido de la guerra aparece como la más inasible de esas justificaciones.

