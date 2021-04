La bronca del ministro de Salud de Ecuador por la falta de datos sobre vacunas: “¡Estoy desesperado!”

El ministro de Salud de Ecuador, Mauro Falconí, se despachó a gusto con sus altos cargos por no disponer de una base de datos de las existencias de vacunas que hay en el país, según un audio que ha sido colgado en redes sociales.

“¿Qué pasó? ¿Por qué demonios no tenemos datos? Yo mismo recorrí todos los hospitales del país. Yo mismo hice los puestos de mando. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el arqueo de vacunas?”, pregunta reiteradamente el ministro, indignado, en una grabación cuyo origen no ha sido especificado.

Por el contenido, no obstante, se trata de una conversación telemática con altos funcionarios de su Ministerio, dado que Falconí se encuentra en cuarentena por haberse contagiado de covid-19, según explica él mismo en el audio.

“Resulta que no tengo puestos de mando unificados, resulta que no tengo información, y resulta que no tengo arqueo de vacunas”, insiste al instar a los funcionarios a salir “de la comodidad de la camita” y buscar la información.

“Si tengo que cogerles de la oreja…”

“¿Qué esperaban? ¿Que el ministro baje al territorio? Pues bueno ya voy a romper la cuarentena y hoy mismo me bajo por todas las zonas del país, y si tengo que cogerles de la oreja a cada uno de ustedes, pues me voy a ir, ¡pero ya basta!”, concluye en una alocución de 8 minutos y 32 segundos.

“¡Se levantan ahorita! Que sus equipos de trabajo ahorita se levanten de la comodidad de sus camitas y se ponen a trabajar lo que no hicieron durante todo este tiempo. El ministro está con fiebre, está con covid, pero aquí sigo y no duermo. No puedo dormir estoy desesperado.. ¿Y ustedes?”, insiste.

Falconí llegó al cargo el 19 de marzo después de la dimisión a finales de febrero de Juan Carlos Zevallos, y de su sucesor Rodolfo Farfán, sin llegar a cumplir las tres semanas en funciones.

Ambos renunciaron en medio de la polémica por el retraso del plan de vacunación en Ecuador y las irregularidades registradas en la administración de dosis a todo tipo de privilegiados.

El plan pendiente

En una de sus primeras comparecencias, desde un hospital en Guayaquil, Falconí se quejó de que no había un plan de vacunación cuando entró en funciones, y que fue lo primero que tuvo que hacer en sus primeras 72 horas.

También pidió a todos los coordinadores zonales del Ministerio y los directores de hospitales que pusieran los cargos a su disposición para evaluar quién permanecía y quién no.

“¡Somos tan cojudos en el Ministerio de Salud Público que no podemos hacer una triste base de datos!”, se queja el ministro una y otra vez, al insistir en la conversación en que: “¡Quiero saber cuántas dosis de vacunas hay en este país para poder hacer una planificación de vacunación!”.

Hasta ahora, Ecuador ha vacunado a unas 182.329 personas con la primera dosis, y 65.537 con la segunda, en un plan que está plagado de polémica y que arrastra día tras día una severa crítica al Ejecutivo.