La búsqueda como legado: el Tano Santucho sigue la lucha de su abuela Nélida – Télam

La bsqueda como legado: el Tano Santucho sigue la lucha de su abuela Nlida.

La primera vez que Miguel “el Tano” Santucho supo que tena un hermano o una hermana desaparecida fue en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. l tena diez aos, estaba de visita en la Argentina desde su exilio en Italia y se top con esa ausencia al buscar fotos de su mam, Cristina Navajas, en el libro que registra la bsqueda de nietos y nietas. All, en la pgina 71, el Tano encontr, junto a la imagen de su mam, la leyenda “nio que debi nacer en febrero de 1977”. Esa breve frase en el Libro Rosa, como lo llaman las Abuelas, cambiara su vida para siempre.

Corra el ao 1985 cuando el Tano comenz a convivir con la falta de ese hermano o esa hermana. Una ausencia que se haca ms presente sobre todo en los eventos festivos, como cumpleaos y reuniones. Una silla vaca, demasiadas preguntas. Por entonces, quien motorizaba la bsqueda era su abuela, Nlida Navajas. Con la misma garra de todas sus compaeras de lucha, ella buscaba y guardaba cada fotografa, cada carta, cada nota y constancia de trmite en un cajn que se llenaba de forma desordenada con el paso de los aos.

“Prcticamente cambi su trabajo y su vida normal por la bsqueda. Se pudo jubilar anticipadamente para dedicarse a la bsqueda. Viaj por el mundo para impulsar lo que fue el ndice de Abuelidad, viaj a Estados Unidos, la vea en Europa porque ella cada tanto iba a reuniones a Ginebra, a la ONU. De repente, de ser una persona sin relacin con la poltica y la militancia, pas a ser su vida y todo en relacin a poder encontrar a su hija y a su nieto”, cuenta el Tano.

Pero esa bsqueda, con el paso de los aos, las dcadas, pesaba cada vez ms sobre los hombros de Nlida. Y sobre sus rodillas, que se fueron volviendo ms dbiles. Ir a las reuniones se fue haciendo ms difcil. El cajn de papeles de la bsqueda, mientras tanto, sigui creciendo. Hasta que lleg el momento del traspaso.

Te paso la posta

“Un da sac del cajn todas las carpetas, con todo lo que ella haba presentado. Los hbeas corpus, los testimonios que haba conseguido. Y me lo pas. Me lo dio como diciendo ‘te delego esta etapa’. Me dijo: ‘S que tens las ganas y la fuerza para seguir y yo no tanto’. Me pas la posta en vida”, recuerda el nieto de Nlida. Ella falleci hace una dcada, el 2 de mayo de 2012. Para el Tano, fue el primer duelo que pudo elaborar. La primera despedida que pudo compartir y poner en palabras. Un adis que implic dejarla descansar y comprometerse a seguir sus pasos. “De alguna manera, cuando la pude despedir, senta esas ganas y esa responsabilidad de poder seguir con eso que ella estaba haciendo”.

Tal como lo haba hecho su abuela, el Tano tambin cambi su vida en funcin de la bsqueda. Tras la partida de Nlida, se acerc a Abuelas de Plaza de Mayo y pidi ocupar el lugar militante que ella haba dejado. Pas a formar parte oficialmente de esa casa que a los diez aos le haba revelado que tena un hermano o hermana al que buscar.

En esa poca, el ciclo Teatro por la Identidad tena como lema “te paso la posta”, con una obra que “hablaba de que las Abuelas ya estaban grandes y pedan que alguien tomara la posta para ayudarlas en la bsqueda. Aquello fue muy fuerte para m, porque justo mi abuela estaba en eso, era doblemente significativo”.

Generaciones

En la familia Santucho, como no poda ser de otra manera, siempre se habl sobre militancia, represin, dictadura, personas desaparecidas y bsquedas entre los temas que se conversaban en la mesa. Como parte de las charlas cotidianas. Padre de un hijo y una hija muy jvenes, el Tano quiere lo mismo para elles. Que la informacin est ah, al alcance, para cuando quieran tomar la punta del ovillo y comenzar a tirar.

“Quise reproducir con mis hijos lo mismo que me pas a m: que me enter la historia de mi familia sin preguntar, porque era informacin que estaba dando vueltas”, dice el Tano. Y advierte que la bsqueda apunta tambin a esa generacin: “Adems de estar buscando a nietos y nietas estamos buscando tambin a sus hijos e hijas. Tambin tienen su identidad vulnerada. Estamos buscando a dos generaciones. Esperemos que sean solo dos”, dice al pensar en todas las bsquedas que faltan. E imagina que, en un futuro no lejano, sern esos chicos y chicas –bisnietos y bisnietas de las Abuelas– quienes encararn sus propias bsquedas.

“A nosotros nos est tocando reconstruir esos lazos sociales que los militares vinieron a romper. Buscar a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a mi hermano/a. Nos encontramos en un lugar donde claramente estamos levantando lo que podemos despus del dao terrible que hizo el terrorismo de Estado, no solo a nuestra familia sino a toda la sociedad”, destaca y completa: “Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir ese camino y encontrar hasta el ltimo de los que nos faltan”.

Ese legado, el rol de quienes vienen detrs de las Abuelas, es lo que ms preocupa y ocupa en estos tiempos. “Siento que estamos en un momento determinante para lo que va a ser la bsqueda de los nietos y nietas que faltan. Porque las abuelas se estn yendo y nosotros estamos en esa transicin de poder sostener lo ms posible los valores que nos transmitieron”, dice el Tano y da cuenta de una misin difcil. El traspaso, el legado y la transicin son temas que se abordan hace aos. La pandemia solo vino a acelerar y complejizar el proceso. A advertir que es urgente que las generaciones de hijes y nietes tomen la posta.

Desde que las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron sus bsquedas, 130 nietos y nietas recuperaron su identidad. El ltimo fue Javier Matas Darroux Mijalchuk, en 2019. Se estima que alrededor de 500 bebs fueron robados en los operativos de secuestro y en las maternidades clandestinas que instalaron los represores en los centros clandestinos de detencin. Alrededor de 370 hombres y mujeres tienen su identidad vulnerada (igual que sus descendientes, si los tuvieron) y son vctimas de un delito que se sigue perpetrando. Es mucho lo que queda por hacer: detrs de las Abuelas, ellas marcaron el camino.

Una carta sin enviar

Miguel “El Tano” Santucho guarda en una caja muchos de los recuerdos que le dej su abuela Nlida Navajas sobre los aos de bsqueda de su mam, Cristina Navajas, militante del PRT secuestrada en julio de 1976, y de su hermano o hermana nacida en cautiverio.

Muchos son cartas, rotuladas y archivadas con cuidado en una caja junto a fotos familiares, pedidos de hbeas corpus y documentos. Algunas son las que el propio Tano y su hermano mayor Camilo le mandaban desde el exilio en Italia, con ancdotas familiares y dibujos.

Uno de los recuerdos ms importantes es una carta que nunca se envi. La escribi la madre del Tano das antes de su secuestro y all le cuenta a su padre, Julio Csar Santucho, que estaba embarazada. La tena en su cartera, que qued tirada en el departamento del que se la llevaron junto con su cuada, Manuela Santucho, y Alicia D’Ambra.

La encontr Nlida cuando lleg al departamento, donde haban quedado abandonados los tres bebs: Miguel, de apenas nueve meses; su hermano Camilo, de tres aos; y su primo Diego, hijo de Manuela.

La carta fue la primera pista de un incipiente embarazo de Cristina y sirvi para comenzar con una bsqueda que llevara a Nlida a ser una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.

Con el avance de los juicios por los crmenes de la ltima dictadura, El Tano pudo confirmar a travs de sobrevivientes del terrorismo de Estado que su mam mantuvo el embarazo varios meses y que fue vista con panza.

Uno de esos relatos lo recuerda con ms fuerza y lo siente como un mensaje de su madre para que busque a su hermano o hermana. Es el de una chica que comparti un traslado con ella en el que lograron intercambiar algunas palabras. “Yo soy Cristina Navajas, soy militante del PRT y estoy embarazada”.

El Tano ah hizo un clic. Ya no tuvo ms dudas. Fue la certeza que le faltaba a su historia. “Lamentablemente, no tengo datos concretos del nacimiento de mi hermano o hermana, pero s tengo la absoluta certeza de que mi mam quera que lo buscara”, dice.

Junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Tiempo presenta el primer captulo del ciclo Detrs de las Abuelas: historias que dan cuenta de su legado y la transmisin generacional, claves para mantener activas las bsquedas de los nietos y las nietas que falta encontrar.

Identidad e informacin

Si tens informacin sobre posibles hijos o hijas de desaparecidos/as pods escribir a:[email protected]

Si tens dudas sobre tu identidad, pods escribir a: [email protected]