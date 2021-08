la ‘caída’ de Andrew Cuomo y las 74.000 pruebas de acoso sexual

El gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas entre 2013 y 2020, según afirma la Fiscalía general de Nueva York. Este martes se sumó a los rumores que desde hace años recaen sobre el polémico político la acusación de la Fiscalía, que podría acabar con la carrera de Cuomo.

Esta acusación, que no pillan desprevenido ni al político ni al Partido Demócrata, están ahora en manos de la justicia que, con 74.000 pruebas, demuestran según la fiscalía que no solo acosó sexualmente, sino que también creó un “clima hostil de trabajo” y tomó represalias contra al menos una de víctimas.

¿Quién es Andrew Cuomo?



Como ocurre con frecuencia en la política estadounidense, Cuomo proviene de una familia conocida en la sociedad estadounidense, pues es hijo del tres veces gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Nacido en el neoyorquino barrio de Queens hace 63 años, no es el único personaje célebre de su familia, ya que es hermano del presentador de televisión Chris Cuomo.

El gobernador neoyorkino ha sido en ocasiones un político que ha actuado al margen de su partido, el Demócrata, con decisiones como poner a republicanos durante años al control del Senado estatal.

Pese a ello, también ha realizado grandes cambios en su estado, pues legalizó el matrimonio homosexual. Además, planteo a nivel nacional los grandes problemas del cambio climático y creó unas de la leyes de control de armas más estrictas de todo Estados Unidos.

Por otro lado, la popularidad del líder en la respuesta de Nueva York contra la pandemia de covid-19 ha caído en picado en los últimos meses, por lo que está sometido a un gran escrutinio y se enfrenta a varias investigaciones que tienen en común determinar si ha abusado de sus poderes mientras ocupa su cargo.

Así mismo, una de las cuestiones que a nivel mediático más han recaído sobre Cuomo son precisamente estas acusaciones, por las que ha recibido presiones desde su partido para dar un paso a un lado, algo que el neoyorquino siempre ha evitado.

¿De qué se le acusa?

La fiscal, Letitia James, ofreció en una rueda de prensa los hallazgos de cinco meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso y señaló que se ha entrevistado a 179 personas y obtenido 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos, que “revelan una imagen perturbadora, pero clara”.

El gobernador infringió “leyes estatales y federales” al “acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados” entre 2013 y 2020, señaló la fiscal, que citó a investigadores independientes para las pesquisas.

La investigación muestra una “conducta que corroe cada tejido y el carácter de nuestro gobierno estatal, y aporta luz sobre la injusticia que puede estar presente en los más altos niveles del gobierno”, agregó.

James consideró que el trabajo de la Fiscalía en este asunto ha concluido con la publicación del documento, de 165 páginas, pero apuntó que la puerta está abierta al “gobierno, la Asamblea (estatal) y el público general”, así como a las mujeres involucradas que podrían “decidir si toman acción civil”.

Uno de los investigadores independientes, Joon Kim, exfiscal, declaró en el acto de hoy que las acciones de Cuomo “no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón” de comportamiento que no se limitó a su propia plantilla, extendiéndose también a una agente estatal que le ofrecía servicios de protección.

En total, hay once denunciantes cuyas alegaciones se describen con gran detalle, nueve de ellas empleadas o exempleadas del estado, y “todas ellas consideraron perturbador, humillante, incómodo e inapropiado” el comportamiento del gobernador, ya fuera en un encuentro o repetidamente.

Por otra parte, el reporte concluye que la cámara ejecutiva violó sus propias políticas internas al responder a esas alegaciones de acoso sexual, e incurrió en represalias con una de las mujeres que decidió hacerlas públicas.

La “cultura” de trabajo allí estaba marcada “por el bullying, el miedo y la intimidación, de un lado, y del otro por la normalización del flirteo frecuente y los comentarios basados en el género que hacía el gobernador”, lo que “creó las condiciones que permitieron persistir al acoso sexual y la represalia.

Cuomo niega rotundamente el acoso sexual

El gobernador de Nueva York negó rotundamente las conclusiones que hizo públicas la Fiscalía. “Quiero que sepáis directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente“, dijo el gobernador en un mensaje televisivo apenas dos horas después de conocerse los resultados del informe, que llevó a una oleada de peticiones de dimisión.

“Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo“, agregó Cuomo, que desde marzo, cuando salieron a la luz las primeras acusaciones, las ha negado repetidamente.

Cuomo, sin embargo, afirmó hoy que su abogado ha respondido a todas las acusaciones en un documento que dijo está disponible en su página web para que el público lo revise, y apuntó que “los hechos son muy diferentes de lo que se ha retratado”.

En concreto, habló de la acusación de Charlotte Bennett, una joven que trabajó como asistente en su oficina hasta noviembre de 2020 y que en febrero de ese mismo año denunció que Cuomo le hizo varias preguntas incómodas sobre su vida sexual, entre ellas sobre el hecho de haber sido víctima de un asalto sexual previamente.

Según el político, mantuvo este tipo de conversaciones con Bennet porque se sintió “muy identificado” con su situación, ya que uno de sus familiares había sido una superviviente de un ataque sexual cuando era adolescente.

“Pensé que había aprendido mucho de ese asunto por mi experiencia familiar, y creí que podía ayudarla a atravesar este difícil momento”, explicó.

El gobernador neoyorquino aseguró además que un “juicio en los periódicos no es la forma de establecer los hechos en este asunto“, y aprobó “la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado”.

¿Cómo ha respondido Joe Biden?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el pasado martes que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería dimitir, a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York.

“Creo que debería renunciar”, dijo Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense había evitado hasta ahora pedir la dimisión de Cuomo a pesar de las múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual, pero el informe publicado este martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, le hizo cambiar de opinión.

Sin embargo, Biden no quiso pronunciarse sobre si Cuomo debería enfrentar un juicio político en caso de que se niegue a renunciar, aunque aseguró que esa es “una posibilidad” a la que se arriesga el gobernador.

Biden aseguró que no había leído el informe de la fiscal neoyorquina y no conocía los “detalles”, solo sus conclusiones, y recordó que en marzo ya dijo que, si la investigación de James concluía que Cuomo era responsable de acoso, él pediría su dimisión.

Además de Biden, también pidieron este martes la renuncia de Cuomo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y los dos senadores que representan a Nueva York: el líder de la mayoría progresista en el Senado, Chuck Schumer, y la legisladora Kirsten Gillibrand.