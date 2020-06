La Cámara de Comercio advierte dificultad para afrontar el pago de aguinaldos

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) advirtió que existe una real dificultad para afrontar el pago del medio aguinaldo de junio y destacó que “los comercios atraviesan una situación muy compleja”.

Respecto del pago del medio sueldo complementario, el secretario de la entidad empresaria, Mario Grinman, afirmó que “vamos a ver si se puede pagar en cuotas, vamos a tener que convenir con nuestros empleados llegado el caso; hay comercios que están cerrados todavía y otros que están funcionado al 30%”.

“La situación del sector está peor que cuando comenzó la cuarentena, porque hay una situación muy crítica en la que no se pueden pagar sueldos ni alquileres, y hay un corte de la cadena de pago”, subrayó.

Desde la entidad empresaria explicaron que están analizando seriamente la situación para ver cómo pueden abonar el beneficio, y se lamentaron porque “el Gobierno no va a dar ayuda”. El dirigente de la empresa adelantó que más del 10% de los comercios “no va a volver a abrir”-

“Quizás más adelante surgen herramientas nuevas, pero las perspectivas son malas. Pueden ser 40 mil comercios que cierren y son muchos puestos de trabajo. Ojalá no suceda, pero no hay duda de que muchos van a cerrar”, señaló Grinman.

Por último, el dirigente señaló que esta situación es consecuencia de que “nos obligaron a cerrar, no es que decidimos no trabajar para descansar”. “Los empresarios no somos suicidad, queremos cuidar la salud de los empleados y nuestras familias, pero también la salud de las empresas argentinas”.