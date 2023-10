La Cámara de Representantes de EEUU destituyó a su presidente

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, fue destituido este martes en una decisión sin precedentes en la historia del país y como consecuencia de la iniciativa de un legislador del ala dura del Partido Republicano, informó la prensa internacional.

Por primera vez en más de dos siglos de historia de Estados Unidos, la cámara baja resolvió “dejar vacante el cargo de presidente” con 216 votos a favor y 210 en contra, según las agencias de noticias AFP y Sputnik.

De ese modo, quedó el terreno libre para una inédita contienda destinada a suceder a McCarthy un año antes de las próximas elecciones.

La moción para debatir la destitución de McCarthy fue presentada el lunes a la cámara baja por el republicano Matt Gaetz.

Gaetz destituyó a McCarthy por apoyar el envío de ayudas a Ucrania. Foto: AFP

La iniciativa fue parte de la tensión dentro del Partido Republicano entre el ala dura que responde al expresidente Donald Trump, a la que pertenece Gaetz, y los conservadores tradicionales.

La moción, que requería del apoyo de una mayoría simple de la cámara baja para ser aprobada, debía debatirse dentro de los próximos dos días legislativos, aunque en principio trascendió que se buscaría algún mecanismo para retrasarla.

Sin embargo, con 218 votos a favor y 208 en contra, el pleno de la cámara se pronunció este martes por la tarde a favor de debatir y votar la moción.

Foto: AFP

Tanto para que la moción fuera debatida como para que luego McCarthy fuera destituido, a los votos de más de 200 demócratas se sumaron los de poco más de una decena de republicanos, que tienen mayoría simple de las bancas de la cámara.

Gaetz es una figura destacada dentro del pequeño grupo de legisladores republicanos de extrema derecha que la semana pasada llevaron al Gobierno al borde del cierre con su negativa de aprobar un nuevo presupuesto sin profundos recortes del gasto.

Ese bloque también se opone al envío de ayuda adicional a Ucrania en su guerra con Rusia, bajo el argumento de que el dinero estaría mejor empleado en Estados Unidos en la lucha contra la inmigración ilegal.

Washington must change. We must put the House of Representatives on a better course.@SpeakerMcCarthy has failed to take a stand where it matters. So if he won’t, I will.#MotionToVacate pic.twitter.com/hTW2e6bxtW

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) October 3, 2023