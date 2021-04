La CAME y el Municipio avanzan en el centro comercial a cielo abierto

La CAME y el Municipio avanzan en el centro comercial a cielo abierto

La CAME y el Municipio avanzan en el centro comercial a cielo abierto

El intendente Pablo Mirolo y autoridades municipales participaron en un encuentro virtual con referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Durante la reunión el jefe comunal destacó el constante diálogo que mantiene el municipio con los comerciantes bandeños que permitió articular diferentes proyectos en beneficio de los trabajadores como el programa municipal ‘La Banda Compra En Casa”.

La CAME y el municipio también avanzaron en la planificación de nuevas etapas del programa Centro Comercial a Cielo Abierto que se encuentra en pleno desarrollo en el microcentro de la ciudad de La Banda.

Cabe recordar que este programa es impulsaso desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y tiene como objetivo colaborar con la economía de cada ciudad.

La Banda fue una de las primeras ciudades del NOA en adherirse al programa y gracias al trabajo en conjunto entre el municipio y el Centro de Comercio e Industria ya se ha renovado y modernizado gran parte del sector comercial.

Por último, cabe destacar que en la reunión también participaron el viceintendente Roger Nediani, miembros del Gabinete Municipal, concejales bandeños, y representantes del CAME Andronico Suárez, Hugo Azar, Fabián Torrio, Nora Larosa y Óscar Antonione.