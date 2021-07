La campaña que viene: el silencioso avance de Máximo Kirchner, el nuevo mapa territorial y la doble vara

*Por Sebastián Domunt

Cuando las elecciones hayan pasado, Máximo Kirchner asumirá la presidencia del PJ bonaerense. El camino hacia ese sitio contempló controversias, polémicas y especulaciones. Entre las certezas de la movida, está la idea de abarcar un espacio que vaya más allá de La Cámpora. Salir de la estigmatización de ser el jefe de un sector para convertirse en el referente principal de un abanico político más grande. El cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires permite reafirmar ese postulado. En el conurbano bonaerense, las candidaturas de legisladores provinciales respetó liderazgos territoriales y acuerdos históricos. Contradicciones y doble vara a la hora de escudriñar las listas de uno y otro lado.

El Frente de Todos mostró en el cierre de las listas el reparto de acciones que tiene la coalición gobernante. La accionista mayor es Cristina Kirchner y así quedó plasmado en la confección de las candidaturas a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires. Los tres primeros sitios son representativos de los sectores más relevantes: Alberto Fernández, CFK y Sergio Massa. De allí para abajo, fue la vicepresidente quien marcó el ritmo de los nombres. Para los intendentes, alguno de ellos aspiraban a estar en la nómina, quedaron las listas seccionales. Marcar esta dinámica es importante para entender lo que sucede en el territorio bonaerense.

Atrás quedaron las especulaciones sobre la supuesta idea de Axel Kicillof para ubicar alfiles suyos en casilleros de las secciones electorales. Sobre todo en aquellas donde se eligen senadores, única Cámara donde el oficialismo está en minoría. Dentro del conurbano, la Primera Sección es la que elige en este turno aspirantes al Senado. Son ocho en total. Y se trata de los municipios del norte y oeste del Gran Buenos Aires. Por su composición social y económica, siempre asoma como el sitio más disputado entre el peronismo y Juntos por el Cambio, ahora Juntos.

Allí, entre los cinco primeros lugares no hay representantes de La Cámpora. Dominaron la lista los intendentes en acuerdo con Maximo y Massa. A esta altura ese entendimiento marcha sobre rieles en el reparto de la estrategia del poder. Los jefes comunales de Malvinas Argentinas, Merlo y Escobar predominan donde se intercala la postulación de la Ministra de Gobierno de Kicillof, Teresa García y una representante del Frente Renovador. Como sucede con Daniel Gollán, que ya fue reemplazado por Nicolas Kreplak en el Ministerio de Salud, a Garcia la sustituiría alguien del grupo más ligado a Axel Kicillof. No es que Garcia no lo fuera, pero es en la política bonaerense contemporánea al grupo de élite del gobernador. Quizá pueda haber enroque de funciones o fusión de ministerios. Se verá. La resolución no será inminente.

La estrategia de Maximo Kirchner, su madre y Kicillof de no entrar en una confrontación abierta con los intendentes tiene una lectura en la vida de los territorios. Para qué hacerlo si de esta manera, ya habrá al menos dos municipios que pasarán a ser controlados por integrantes de la agrupación. La llegada de Juan Zabaleta al ministerio de Desarrollo Social de la Nación – él mismo se lo confirmó a sus pares- liberará Hurlingham donde asumirá Daniel Selci, ligado a Martin Rodriguez, yerno de Andrés Larroque y hoy segundo de Luana Volnovich en el PAMI. Otro caso de mudanzas de jurisdicciones. Otro porteño del barrio de Flores que llega a cruzar la General Paz.

En la tercera sección electoral, que elige diputados, la lista la encabeza en el Frente de Todos, Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown quién dejará su distrito y lo reemplazará Juan Fabiani, ligado a La Cámpora. Si bien la ley que inhabilita a los jefes comunales más de dos mandatos consecutivos no se modificó, hay un atajo que se evalúa. Aquellos intendentes que renuncien antes del 9 de diciembre de 2021 podrían presentarse en 2023. Por eso se especulaba con más alcaldes en las listas. Pero no sucedió. De todas maneras, la experiencia da cuenta que cuando alguien se sienta en el sillón municipal, moverlo es muy difícil, salvo que su gestión sea demasiado mala y jugar en el lugar equivocado. Dejar una comuna es un riesgo demasiado elevado.

En esa misma lista, el representante más cercano a Maximo Kirchner, Francisco Tiganelli aparece en el noveno lugar. Mucho más arriba está Federico Otermín, hombre de Martín Insaurralde, quien fue el primero en recibir a Victoria Tolosa Paz en Lomas de Zamora en el primer acto tras el cierre. En términos electorales, Lomas es el distrito con más electores después de La Matanza. En la primera sección, es Merlo, donde el lunes Alberto Fernández, Axel Kicillof y Gustavo Menendez inauguraron la temporada electoral.

Sí habrá que prestar atención a ciertas internas. Una de ellas se da en José C. Paz dónde se enfrentarán en el oficialismo un sector ligado a Mario Ishii – internado por Covid y con pronostico reservado- a una lista de La Cámpora que apadrina el diputado provincial José Pérez. La puja no obedece a una decisión provincial sino netamente local. Antes de enfermarse, Ishii pujó para que haya competencia en su distrito porque está convencido que la Paso de Juntos se podrá convertir en atractiva y quitarle peso a la del oficialismo. Allí también se adelanta el 2023 con esta movida donde emerge el apellido Caggiano como sello local. Hasta último momento, Ishii pujó por ser candidato a diputado nacional, pero su situación de salud lo complicó.

En Tigre, al final la sangre no llegó al río. Sergio Massa y Julio Zamora llegaron a un acuerdo y al final la lista de unidad será quién represente al Frente de Todos. Las consecuencias ya se vieron en el Concejo Deliberante donde voló Segundo Cernadas de la presidencia. Por ahora, en el Delta reina la paz. Hasta nuevo aviso.

Larreta en el conurbano y la doble vara para medir los candidatos

La campaña de Juntos comenzó más caliente de lo previsto. El jefe de Gobierno porteño dejó en claro que se juega mucho en el conurbano y por eso le pondrá en cuerpo con bajadas a los distritos para apoyar a Diego Santilli. La pica verbal arrancó con Facundo Manes y las primeras declaraciones que se asemejan a las hechas por Martín Lousteau cuando fue candidato a Jefe de Gobierno porteño. El único argumento hasta ahora que encontraron para castigar a Manes es la presencia de Jesús Cariglino en la lista como candidato a Diputado Nacional. Pero es un argumento endeble.

El ex intendente de Malvinas Argentinas es de los pocos dirigentes que pudo romper la grieta. El desarrollo de un sistema de salud pionero puso al distrito en la vanguardia. Lo elogió Cristina Kirchner quien dijo que era la capital nacional de la salud pública. Y también el propio Mauricio Macri en distintas visitas al distrito. Lo sabe muy bien, entre otros, Emilio Monzó, ya que su hermano fue médico allí durante varios años en el área de urología. Pirotecnia de una campaña donde la costumbre de medir con varas distintas de aquellos que suelen venderse como portadores del ISO 9000 a la transparencia. Y con ello, tan sólo con ello, vuelven a ocupar lugares en las listas. De votos, ni hablar.