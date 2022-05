LA CAMPANADA CORDOBESA

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, habló. Y no solo se refirió a su provincia sino a la Argentina. Es un hombre reconocido por su gestión y su modo de entender la política. Y por su mirada al país magullado. No solo cuenta con interlocutores de su propio partido peronista. Mantiene un diálogo multiple y discreto. Omar Perotti, Santa Fé, Ricardo Quinquela de la Rioja y Jorge Capitanich del Chaco han visitado al Gobernador cordobés en estos días.

En la reciente reunión que sostuviera con empresarios, organizado por la Fundación Mediterránea, ha dicho recientemente: “Hay una frase que resume el necesario equilibrio que debe tener la sociedad, la dijo un canciller alemán en la posguerra: ‘Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario’. Ese es el equilibrio de una sociedad que progresa. Queremos un capitalismo de competencia, no un capitalismo de amigos”,.

“¿En qué cabeza cabe que el 85% de los $ 189.000 millones de subsidios al transporte distribuidos en 2021 se queden en el AMBA., y solo el 15% vaya al Interior del país?”, planteó.

“¿Por qué, si cada provincia se debe hacer cargo de la distribución de la energía eléctrica, el Gobierno nacional dio marcha atrás con el regreso de Edenor y Edesur a la jurisdicción de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires?”,

“A AYSA la pagamos entre todos los argentinos, y eso que el año pasado recibió la friolera de $ 109.000 millones”, lanzó desde el atril. “Acá, en Córdoba, un acueducto entre Corona y San Francisco lo pagamos nosotros”.

“¿Por qué la nafta o el GNC es más barata en el Conurbano que acá? Queremos que se deje de vender el combustible más barato allá que acá”.

El gobernador dejó en claro su deseo de que el Congreso avance en un proyecto de ley impulsado por su bancada para que haya una “ley de subsidio equitativo al transporte”, y reclamó que las compañías eléctricas y de agua y saneamiento dejen la órbita nacional.

Schiaretti hizo un repaso de la situación financiera de Córdoba. Mencionó un resultado operativo primario de u$s 516 millones, siendo “la provincia con menos empleados públicos cada 1000 habitantes” y “la tasa de ingresos brutos promedio más baja de la Argentina”.

También subrayó un plan plurianual de obras valuado en u$s 7206 millones, entre los que destacan corredores viales y gasoductos, y amonestó a las administraciones anteriores por demorar la conexión de la producción de Vaca Muerta.

“Resulta difícil entender cómo el Estado nacional hace seis años no consigue hacer ese gasoducto de 600 kilómetros, que nos permitiría ahorrar u$s 5000 millones anuales de la balanza comercial”, opinó. “No lo hizo ni el Gobierno anterior ni este, que solo licitó los caños, pero no la obra”.