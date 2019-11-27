シングルワンホール洗面混合栓 K47531EJV
商品の説明
ホース引き出しタイプ
基本情報
|商品名
|シングルワンホール洗面混合栓 K47531EJV
|型番
|K47531EJV
|メーカー
|SANEI｜サンエイ
|商品コード
|12025511
商品の特徴カートリッジ：PU101-160XT22440円シングルワンホール洗面混合栓 K47531EJV住宅設備・リフォーム洗面・脱衣所用設備関連品洗面台用蛇口 SANEI シングルワンホール洗面混合栓 洗髪用 引き出し
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