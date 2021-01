La caricatura que la muestra amordazada y con una soga atada al cuello – NCN

Corría abril de 2008, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, llevaba adelante unos pocos meses como Jefa de Estado por vez primera. En una colmada Plaza de Mayo pronunció un histórico discurso en el cual apunto directamente a un dibujante del Diario Clarín: “¿Qué me quieren decir? ¿Qué es lo que no puedo hablar? ¿Qué es lo que no puedo contarle al pueblo argentino?» exclamaba exultante.

El trasfondo de sus palabras tenía como eje una caricatura del humorista Hermenegildo Sábat (fallecido en 2018) que el diario había publicado el día anterior.

Allí se podía ver el rostro de la actual presidenta del Senado, en carbonilla y con una con una cruz en la boca: «nunca en tan corto tiempo tantos ataques, ofensas e insultos a un gobierno surgido del voto popular” enunciaba CFK por entonces y agregaba “son los mismos que hoy pude ver en un diario donde colocan mi caricatura, que no me molesta -a mí me divierten mucho las caricaturas y las propias son las que más me divierten-, pero era una caricatura donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje cuasi mafioso”.

La “Guerra Fría” contra el Monopolio del Grupo Clarín y el Kirchnerismo acusaba los primeros golpes.

El hecho volvió a replicarse otra vez allá por 2017, Sábat reiteraba la idea de retratarla con una cruz en la boca, en el marco de las escuchas que se conocieron de la ex presidenta y el exjefe de la AFI, Oscar Parrilli.

En esa oportunidad, en su cuenta de Twitter, Cristina escribió: «Clarín y Sábat en días de violencia contra las mujeres publicitando concepto de mujer callada y sumisa».

Claro que la violencia mediática ejercida por quien fuera la primera mujer reelecta para conducir los destinos de la patria, no fue la única. A lo largo de sus dos mandatos su género estuvo en la mira a la hora de intentar “contraofensivas” de sus opositores.

La revista Noticias, por caso, publicó varias polémicas tapas en torno a la figura central del Kirchnerismo: En trance de llegar al orgasmo mientras una multitud la aclama en Plaza de Mayo.

«La reina está desnuda», era el título de una tapa que mostraba una imagen modificada que representaba a Cristina Kirchner desnuda o «Las cirugías secretas de Cristina Kirchner».

Incluso la más repudiada de todas: la que la muestra vestida como una Virgen amamantando a dos niños que tienen las caras de Massa y Fernández.

Cuando todo parecía calmado y la figura de Cristina en un segundo lugar, en la jornada de hoy amaneció con una nueva polémica, esta vez en el Diario La Nación.

Se trata de una ilustración que acompaña la editorial del periodista opositor, Luis Majul, que muestra (una vez más) a Fernández amordazada y llevada por un segundo personaje, tras estar atada en el cuello, mientras un gran dedo pulgar simula oprimirla desde arriba.

El autor esta vez es el caricaturista Sebastián Dufour, y la columna lleva el título de “Máximo y Cristina quieren, pero no pueden”.

Vasta esperar si este detalle no menor desencadena otra reacción hacia uno de los matutinos del Monopolio, o si por el contrario, CFK decide pasar por alto. La mecha esta prendida, es cuestión de horas para ver si explota la bomba o no.