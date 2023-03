La carta de despedida de Audrey Hale antes de perpetrar el tiroteo en un colegio en Nashville: «No quiero vivir»

«No quiero vivir. Lo siento mucho. No estoy intentando enfadarte o captar tu atención, solo necesito morir». Este fue uno de los últimos mensajes que Audrey Hale envió a su amiga y compañera de baloncesto Averianna Pato, poco antes de de cometer la masacre en el colegio de Nashville que se saldó con seis muertos el pasado lunes. «Me dijo que la iba a ver más tarde en las noticias… y que algo trágico iba a suceder», prosiguió Paton en unas declaraciones para la BBC.

Ante la delicada situación, la amiga trató de evitar por todos los medios que Hale no cometiese ninguna locura. «Audrey, tienes mucha más vida que vivir. Espero que dios te mantenga y te proteja», espetó Paton tratando de calmar a Audrey.

«Mi familia no sabe lo que voy a hacer. Un día esto tendrá sentido. He dejado evidencias más que suficientes. Pero algo malo está a punto de pasar», concluyó Hale. A pesar de los intentos de su amiga por evitar la tragedia, Audrey no cesó en su empeño. «Este es mi último adiós. Te quiero. Nos vemos en otra vida», concluyó Audrey en su último mensaje.

«No tenía ni idea de que era ella. Sabía que había sido un tiroteo, pero no sabía que ese mensaje estaba relacionado con la tragedia», confirmó la amiga a NewsChannel5. Asimismo, Paton también ha confirmado que se encuentra pasando por un momento realmente duro. «Es algo que me está comiendo viva. Estoy tratando de que dios me ayude y me saque esto de la cabeza», aseveró Averianna.