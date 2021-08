La Casa Rosada desestimó la reducción salarial planteada por la UIA para los no vacunados

El Gobierno rechazó la propuesta de la UIA de descontar una parte del salario de los trabajadores que no se vacunen contra el covid al considerar que “ninguna política sanitaria” puede “dictarse desde las empresas”.

Hace unas horas Daniel Funes de Rioja, titular de la entidad empresaria, justificó la propuesta conocida el miércoles al considerar que “hay gente que no quiere vacunarse. La preocupación pasa en lo que pasa en una fábrica donde uno tiene la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos preventivos” frente al covid, al hacer declaraciones al participar del 200° aniversario de la UBA.

“La vacunación es optativa, no es obligatoria“, remarcó hoy Santiago Cafiero y enfatizó que “no debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas, no corresponde, no puede haber una política de sanción”.

Al participar en Malvinas Argentina de la primera entrega de vacunas Sputnik V producidas en el país, el jefe de gabinete consideró que “venimos con una recuperación del empleo” y señaló que “hace 12 meses que el empleo industrial viene creciendo”. Por eso propuso dar incentivos a las personas que aún no se han inmunizado contra el coronavirus y valoró los canales de información vigentes para evacuar dudas sobre la seguridad de los sueros preventivos.

En la misma línea, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sostuvo que “la mayor parte de la población argentina entiende que la importancia de la vacunación“, que “no es solo para uno sino también por los demás”, al desestimar el planteo de la conducción de la UIA. Asimismo, la funcionaria subrayó la importancia de “encontrar los mecanismos para que los empresarios y empresarias, y sus trabajadores se pongan de acuerdo” en cuanto a la “vuelta al trabajo”, en referencia al regreso a la presencialidad en el marco de la actual etapa de la pandemia de coronavirus.

El Ejecutivo viene de formalizar en el Boletín Oficial el acuerdo con los gremios estatales para que a partir de septiembre la presencialidad sea la modalidad dominante para los trabajadores públicos de la administración nacional.

En el ministerio de Trabajo, en tanto, remarcaron que tanto Cafiero como Todesca dieron la repuesta oficial a la polémica aseveración de la entidad empresaria. Pero recordaron que el ministro Claudio Moroni, que hoy participó con el Presidente del anuncio de un plan de trabajo registrado en Entre Ríos, sostuvo la semana pasada que “la reforma laboral entendida como reducción de indemnización o cambios de régimen no está en nuestra agenda. El mayo periodo de crecimiento de empleo fue de 2007 a 2011 y depende de un modelo de desarrollo, como el que tiene el gobierno. Las otras cosas son para distraer”.