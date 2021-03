Axel Kicillof: “La causa dólar futuro se usó para un negociado del macrismo”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof insistió que no hubo delito en la causa Dólar Futuro y aseguró que “es una historia de persecución política, un disparate jurídico y el negocio del macrismo con el tipo de cambio”.

“Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa aplicando la ley y el sentido común”, les dijo Kicillof a los jueces en una audiencia clave para definir si el expediente se eleva a juicio oral. “Los peritos contables de la Corte Suprema dan todos los elementos para decir lo que todo el mundo sabe: que acá no hay ningún delito”, subrayó.

“Es la historia de una infamia absoluta con intencionalidad política, la causa se usó para ganar las elecciones de 2015”, aseveró.

“Desde el primer día pedimos que se demuestre que lo que pasó no es delito”, expresó, y recordó que la pericia de contados de la Corte Suprema de Justicia ya comprobó que no hubo perjuicio para el Estado nacional. “Querían seguir enjuiciando, persiguiendo, inventando hechos con una acusación falsa. Sinceramente este juicio no se puede realizar porque no hubo delito”.

Según Kicillof, este expediente “también se usó para un negociado cuando cambió el Gobierno, para fijar cuánto iban a ganar los que después fueron funcionarios de Macri, devaluaron y se embolsaron la plata”.

“No es un tema de discusión legal, nunca se denunció un delito, incluso cambiaron las acusaciones y los testigos. Armaron una realidad paralela en los diarios”, señaló.

“Todas estas son paparruchadas e inventos, este juicio nunca debió haberse realizado porque no hay delito. Hicieron mil tapas en los diarios pero el delito nunca existió”, enfatizó.

Kicillof indicó que además de “hacer el negocio mediático, político y económico nos embargaron” y recordó que “cinco años después tengo los bienes inhibidos y embargados”.

Para el mandatario la causa dólar futuro es una “vergüenza”, que nunca debió existir. “Tiene todos los componentes de un escándalo, esta causa tiene que terminarse. Evidentemente (Claudio) Bonadio no sabía lo que era el dólar futuro y la causa es un “cortar y pegar” de sitios de Internet”, afirmó.

“El informe de los peritos determinó que no era ilegal, que no se comprometieron las reservas en dólares, que el Banco Central no fue el único vendedor de dólar futuro en el mercado y que es una operatoria con fines regulatorios. Los peritos pulverizan las pavadas que se dijeron”, añadió.

Y agregó que pese a que “no es un objetivo del Central ganar plata, no sólo no perdió plata sino que ganó”. El gobernador recalcó que en los estados contables surge que en 2015 el Banco Central obtuvo una ganancia de $147.000 millones y en 2016 de $67.000 millones. “Si esto fuera un delito habría que empezar a juzgar a todos los presidentes que operan con dólar futuro, o ir a preguntarle a un juez de Comodoro Py cada vez que se lo hace”, consideró.

Según manifestó el ex ministro de Economía, desde el macrismo “se dijo que hubo que emitir dinero para pagar los contratos de dólar futuro y que era una operatoria que nunca se había hecho”, pero remarcó que los peritos “dejaron muy claro que no hubo objeciones, porque no era delito, se operó como operan muchos bancos centrales”.

“Quisieron hacer creer que los acusados se beneficiaron con las operaciones. Pero el informe deja claro que se hacen con ‘pantalla ciega’, por lo que el Central no sabe a quién le vende, incluso si hubieran querido beneficiar a alguien no hubieran podido”, sentenció.

“Macri había dicho que no iba a devaluar durante toda la campaña, pero sabía que iba a devaluar. Mientras, SOCMA compraba dólar futuro, y cuando llegaron al gobierno devaluaron 40%. Por eso que estemos nosotros testificando parece el Reino del Revés”, enfatizó.

La causa dólar futuro fue una de las primeras en las que fuera procesada la ex senadora y actual Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, junto a Kicillof y el entonces titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, entre otros. por parte del entonces juez federal Claudio Bonadio.

La causa se inició a partir de una denuncia hecha por diputados del PRO, en octubre de 2015, por la venta de un dólar a modalidad futura a un valor de $10,6 y $10,8, cuando según los acusadores tenía un valor superior, que se ubicaba entre los 14 o 15 pesos.

Luego, un extenso examen del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Consultores Técnicos de parte derribó la hipótesis delictiva, y concluyó que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde años atrás, que de ninguna manera se dañó el patrimonio del Banco Central, y que no se afectaron las reservas.