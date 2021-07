La cepa Delta no es causante del la suba de contagios de Covid en España – Télam

“No podemos escudarnos en la variante, estamos haciendo cosas probablemente de alto riesgo”, dijo Fernando Simn

La temida variante Delta no fue la causante del reciente repunte de contagios ni de la elevada incidencia del coronavirus en Espaa, “aunque puede tener algo que ver”, sostuvo el portavoz de la pandemia en el pas peninsular, Fernando Simn.

“No podemos escudarnos en la variante, estamos haciendo cosas probablemente de alto riesgo y que independientemente de la Delta significan un aumento de la transmisin”, opin Simn en la rueda de prensa peridica para seguir los datos de la enfermedad.

El funcionario afirm que, aunque esa cepa “puede tener algo que ver” en el reciente aumento de la transmisin en todo el pas, “si no hay agrupamientos masivos de personas que no respetan las medidas de proteccin, el impacto de la variante sera muchsimo menor, o no tan grande como algunos dicen”.

As se pronunci el director del Centro de Coordinacin de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre la expansin de la mutacin originada en la India, que en Espaa sigue incrementando su presencia y ya alcanza el 15%, mientras contina haciendo estragos en numerosos pases por su elevada contagiosidad, la mayor de todas las existentes.

“No nos llamemos a engao. La Delta tiene algo que ver, pero no es lo que est haciendo que vivamos lo que estamos viviendo”, evalu el epidemilogo, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Espaa esta en plena temporada de verano



La evolucin ascendente de la Covid-19 en Espaa est siendo “relativamente rpida”, segn Simn, con una incidencia que se prev que en los prximos das alcance los 400 casos por 100.000 habitantes.

El incremento se da principalmente en los grupos de no vacunados, es decir, en los menores de 40 aos, personas jvenes “entre las cuales en principio el impacto de la enfermedad es menor, pero no quiere decir que no exista”, refiri el portavoz,

Segn el informe diario de las autoridades espaolas, ms de 21,7 millones de ciudadanos en Espaa recibieron ya la pauta completa de vacunacin, casi el 46% de la poblacin.

Adems, la primera dosis se le suministr a cerca de 28 millones de personas, el 59% de los espaoles, ndice que llega al 90% entre la poblacin mayor de 40 aos.

Espaa, uno de los pases ms golpeados del continente, suma 3,94 millones de casos y 81.003 muertes desde el inicio de la pandemia, segn los ltimos datos oficiales difundidos por medios locales.