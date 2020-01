La ceremonia en Auschwitz arranca con flores en el Muro de la Muerte | Internacional

Un superviviente de Auschwitz, durante la ceremonia por el 75º aniversario de la liberación de los campos. SEAN GALLUP (GETTY IMAGES) / DIRECTO: REUTERS

Las ceremonias de conmemoración del 75 º aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, que se cumple este lunes, han comenzado muy temprano. A las 8.30, mientras la niebla se disolvía lentamente como si alguien alzara la punta de un sudario y el sol pugnaba por aparecer -hoy no hay nieve, a diferencia del día en que el Ejército soviético liberó el campo-, un grupo de supervivientes ha depositado coronas de flores y pequeñas candelas ante el Muro de la Muerte, uno de los hitos icónicos de Auschwitz I, el campo madre original.

En el frío de la mañana, con dos grados bajo cero, los exprisioneros, uno de los cuales portaba una bandera israelí a manera de capa, clavaban los ojos en la pared de piedra entre los bloques 10 y 11 que sirvió de paredón y era imposible ponerse en su lugar e imaginar qué terribles escenas estarían rememorando en su regreso al campo. En el muro, donde se ejecutaba a granel, de un tiro en la cabeza mientras un kapo, un preso colaborador, aguantaba del brazo a las víctimas, se produjeron escenas tan terribles como la narrada por un deportado en la que un oficial de las SS ejecutó a una mujer y a su hija pequeña inmediatamente después, cuando la niña se había arrojado llorando sobre el cuerpo de su madre.

Al acto ha acudido, entre enormes medidas de seguridad, el presidente polaco, Andrzej Duda, cuya intimidante comitiva de siete coches oficiales negros con escolta policial ha entrado en el perímetro del campo aparcando junto a la cámara de gas y el crematorio y las antiguas oficinas de la Gestapo. Posteriormente, a las 11.00, ha tenido lugar otra ceremonia, con presencia del alcalde de Londres, Sadiq Khan, en la que se ha desvelado una placa informando del apoyo financiero de la ciudad de Londres a la fundación Auschwitz-Birkenau.

La ceremonia principal tendrá lugar a partir de las 15.30 en el campo anexo, situado a tres kilómetros, de Birkenau (Auschwitz II), el gigantesco complejo -175 hectáreas, más de 300 barracones entonces- levantado por los nazis a partir de 1941 para desarrollar industrialmente su programa de exterminio de prisioneros mediante el trabajo forzado, las terribles privaciones y más directamente las cámaras de gas. Allí, en la famosa entrada, la gran Puerta de la Muerte, por la que arribaban los trenes -otra de las imágenes emblemáticas del campo-, se ha levantado una extravagante estructura, una inmensa tienda bajo la que se encuentra toda la edificación, arco, torre y muros, lo cual arroja una extraña estampa, como si unos extraterrestres hubieran aterrizado en Birkenau. En ese emplazamiento se instalarán las más de medio centenar de delegaciones oficiales que acuden, entre ellas la española, encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, en la que es su primera visita de Estado a Auschwitz, y se realizarán los parlamentos.

Está previsto que el presidente polaco ofrezca un discurso de bienvenida. Será la única autoridad oficial que hablará, sacándose así la espinita de que no se contará con que lo hiciera en los actos del aniversario en Jerusalén –a diferencia del presidente ruso Vladimir Putin-, motivo por el que Duda decidió no acudir entonces. Hablará también el presidente de Pilares del Recuerdo, entidad de donantes privados que apoyan económicamente la Fundación Auschwitz-Birkenau, Ronald S. Lauer. Y sobre todo hablarán los supervivientes, cuatro de los cuales, dos hombres (Marian Turski y Styanislaw Zalewski) y dos mujeres (Batsheva Dagan y Elza Beker), han sido elegidos para hacerlo. De lo precario del estado de muchos de los exdeportados, todos mayores de noventa años, da la medida el que hasta hoy no se haya hecho público el nombre de los que hablarán, pues estaba en función de que pudieran afrontar la enorme emoción y tensión de hacerlo.

Intervendrá también el director del Memorial y Museo de Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywinski, y se cerrarán los parlamentos con plegarias ecuménicas. A continuación, está previsto que una delegación de supervivientes y jefes de Estado avancen juntos a través de la Puerta de la Muerte, siguiendo la vía del tren y pasando por la rampa de selección donde los alemanes decidían quién iba a vivir (al menos un tiempo más) como trabajador del campo y quién era enviado inmediatamente a la muerte, hasta llegar al monumento principal de Birkenau, en el extremo del campo, con placas en los diferentes idiomas de los deportados, incluida una en sefardí. Allí, flanqueados por las ruinas de las cámaras de gas y los crematorios encenderán y depositarán velas los exdeportados y las autoridades, lo que dará clausura a la ceremonia.

El campo de Birkenau ofrece una imagen muy distinta a la habitual, no solo por la incongruente presencia de la gran tienda blanca engullendo la estructura de entrada, sino porque se han instalado altos postes modernos de iluminación, con su cableado por todo el suelo, que contrastan con las viejas torres de vigilancia alterando la imagen del lugar. Con motivo de la celebración, se han izado en los 31 mástiles del monumento principal del campo banderas que no corresponden a ningún país sino que reproducen los uniformes listados de los prisioneros.