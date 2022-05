La CGT abrió un espacio para abordar casos de consumos problemáticos en el ámbito laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de la Secretaría de Salud Laboral, lanzó un programa de prevención y cuidado en ámbito laborales que apunta al acompañamiento y capacitación de delegados, delegadas y referentes sindicales en la temática de consumos problemáticos de sustancias.

Lo hizo por medio de un convenio celebrado con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). El acuerdo, además de la capacitación, pondrá en marcha un espacio de escucha y acompañamiento dentro de la CGT, que funcionará de acuerdo a la necesidad de las organizaciones gremiales.

El programa fue presentado este lunes en el Salón Felipe Vallese de la CGT, con participación del cosecretario general de la central Héctor Daer, el secretario gremial Mario «Paco» Manrique y el secretario de salud laboral Cristian Jerónimo, entre otros referentes de la organización.

«Nos llena de orgullo, estamos poniendo en la agenda de los trabajadores un tema tan importante como es el consumo y las adicciones en el mundo del trabajo», destacó Jerónimo, uno de los impulsores de la iniciativa a través de la Secretaría de Salud Laboral que encabeza.

Por Sedronar estuvo presente su titular Gabriela Torres, quien a través de la gestión viene realizando distintas acciones coordinadas con sindicatos que ahora serán canalizadas a través del programa anunciado en la tarde de ayer.

Jerónimo destacó la importancia del anuncio que brindará herramientas para dar contención y apoyo a trabajadores. «Muchas organizaciones que muchas veces tienen este tipo de problema y no sabemos cómo enfrentarlo. Por eso desde la CGT hoy queremos decirles que esto no va a quedar meramente en una foto de un acto, un hecho gremial o político, sino que nosotros queremos que realmente esto trascienda en el tiempo, que se consolide y que realmente se empiece a hablar de las diferentes problemáticas que existen con las adicciones entre los trabajadores y trabajadoras», señaló.

«Vamos a trabajar día a día para acercarle a todos los compañeros que entiendan que esto puede servir como una herramienta de transformación para sus organizaciones gremiales y vamos a trascender lo que es la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal para llegarle a todas las regionales del país que tiene esta CGT para que también puedan aprovechar esta herramienta de ayuda, de contención en el mundo del trabajo”, concluyó Jerónimo.

Pr su parte, la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, expresó que “nosotros confiamos en que los gremios, los sindicatos, los delegados conocen la vida de los trabajadores y trabajadoras, escuchan, acompañan, piensan estrategias; entonces, con los delegados y delegadas hay que capacitarlos para que tengan herramientas para saber cómo escuchar sin juzgar, para saber si es necesario hacer una derivación a un hospital o a un psicólogo, cómo cuidarlo, esto es lo que vamos a hacer en este programa junto con la CGT”.

En este sentido, Torres aseguró que se aportarán recursos “para que se armen espacios de escucha en otros ámbitos desde la Mesa de Salud Laboral de la CGT y vamos a abrir específicamente un espacio de atención con un equipo interdisciplinario en la CGT porque entendemos que el rol de todos y todas es cuidarnos”.

A su turno, el Secretario Gremial de la CGT, Mario “Paco” Manrique, sostuvo que “las adicciones son una de las problemáticas más complejas que tenemos como sociedad, y es compleja porque parte de la sociedad rechaza al adicto, otra parte de la sociedad lo justifica, otra parte de la sociedad lo ignora y en realidad todas esas conductas se deben a que no comprendemos lo que es la adicción, su verdadera dimensión y su profundidad”.

De esta manera, Manrique indicó que con la firma de este convenio “la pretensión es crear conciencia, compromiso y solidaridad sobre todas las cosas”. Luego de la firma del convenio entre la Secretaría de Salud Laboral y la Sedronar, cerró el acto el Secretario General de la CGT, Héctor Daer, quien celebró la iniciativa y planteó que “es un camino que tenemos que recorrer, a veces lo hemos recorrido en cada una de nuestras organizaciones, pero nunca lo hicimos en forma institucional”.

“Cada uno de nosotros en nuestras organizaciones intenta combatir el flagelo de la droga no persiguiendo el narcotráfico porque no es nuestra función, pero sí acudiendo y estirando la mano para intentar rescatar, para intentar subir a la vida a aquellos que están atravesados por adicciones que muchas veces nos llevan a tener un final no deseado ni para él ni para la familia ni para la sociedad en su conjunto”, señaló Daer.

Del acto también participaron la Cotitular de la Secretaría de Protección de la Niñez de CGT, Adriana Monje y las integrantes de la Mesa de Trabajo de Salud Laboral de CGT Sabrina Paredes y Andrea Fernández. Asimismo, estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo de la CGT.