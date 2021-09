La CGT ahora afina el diálogo con el kirchnerismo y los movimientos sociales

La CGT volvió a ganar la agenda pública en sus reuniones con el Presidente pero también con las espadas del kirchnerismo. En paralelo, ultima detalles para la marcha del 18 de octubre próximo con el objetivo de conmemorar el Día de la Lealtad y para pedir por “producción y trabajo”, y no descarta sumar a los movimientos sociales.

Antes de desembarcar en Casa Rosada el lunes por la tarde, hubo una delegación de la central obrera –compuesta por Héctor Daer, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez-, que almorzó con Máximo Kirchner y Wado de Pedro en un local de San Telmo. Una calificada fuente sindical consultada lo describió como un “dialogo para restablecer” un vínculo que se había cortado, donde se analizaron propuestas a futuro, la composición de las listas de candidatos, medidas económicas, la normalización de la conducción de la CGT y también de las elecciones nacionales.

Por su parte, Andrés Rodríguez dijo que “fue un almuerzo para intercambiar ideas, unificar criterios de cara a la campaña y en la unidad para buscar el triunfo del oficialismo” y lo calificó como un encuentro mucho más “político» que el que tuvo lugar hacia la tarde en Casa Rosada junto a Alberto Fernández y un grupo de ministros., en el que hubo un repaso de la actualidad de las actividades productivas. “Con el Presidente fue una reunión muy positiva y hablamos de volver a los acuerdos postelectorales entre empresarios y sindicatos para que haya políticas de empleo fuerte”.

Lo cierto es que la mesa chica cegetista se mostró satisfecha con los encuentros con la primera plana del oficialismo. En el caso del kirchnerismo, valoraron que “tuvieron en consideración el peso de la CGT en el mundo sindical”, al recordar que históricamente esta fuerza tuvo idas y vueltas con la conducción de calle Azopardo.

Mientras tanto, se sigue organizando la marcha del 18 de octubre hacia el monumento al Trabajo. No está definido el formato pero es probable que no haya oradores y se lea un documento. Hace 10 días en un encuentro en una sede sindical del centro porteño, la mesa chica cegetista recibió a Esteban «Gringo» Castro y a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, para charlar sobre la movilización. Hoy no está previsto incluir a los movimientos sociales pero tampoco se descarta.

La buena sintonía entre el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales es fruto de la necesidad. La economía popular hoy es un actor de poder: esta semana se conoció el último relevamiento del Renatep (registro de trabajadores de la economía popular), que alcanzó los 3 millones de integrantes en todo el país. El 67 por ciento de ese sector es socio-comunitario, esto es, comedores, merenderos y jardines comunitarios.