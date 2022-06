La CGT continúa con acciones para prevenir y concientizar sobre adicciones en el ámbito laboral

El encuentro fue destinado a delegados, delegadas, referentes y organizaciones sindicales y participaron como oradores referentes como Gerardo Martínez de la UOCRA, Mario “Paco” Manrique de SMATA, Mara Rivera de APSEE y Gabriela Torres de SEDRONAR. “Que la CGT ponga este tema en la agenda es de una puesta en valor muy grande”, explicó el Secretario General de la Juventud Sindical Nacional, Cristian Jerónimo.

La iniciativa surgió en el 2015 como “una necesidad ante la realidad”. La misma cuenta con un equipo multidisciplinario de prevención de adicciones. “Tenemos la voluntad que esto no quede en una foto, sino que trascienda y se consolide”, dijo el responsable de la Secretaría de Salud de la CGT.

“El problema del consumo es un problema que muchas veces se termina invisibilizando y es muy sensible ante el mundo del trabajo, no solo ante quienes tienen un trabajo registrado sino también en aquellos que no tiene un trabajo genuino”, dijo Cristian Jerónimo.

“Necesitamos una política de Estado”, afirmó el referente de la UOCRA. “No alcanza con atender las consecuencias si la política de Estado no alcanza las causas”, aseguró. Al mismo tiempo que dio un panorama de la realidad actual: “Las obras sociales no tenemos la capacidad económica y financiera para atender estas realidades. No hay un recurso específico para atender eso”, mencionó.

En el marco del #26J, la secretaria @torresgabito, participó de un panel sobre consumos problemáticos, organizado por @SaludCgt en la sede de la @uocra, junto a su titular, @gmuocra, el secretario gremial de la #CGT, Mario Manrique, y el secretario de Salud Laboral @JeronimoCOK. pic.twitter.com/Y0DXlZX9up — Sedronar (@Sedronar) June 27, 2022

Recién en mayo de este año, desde la Secretaría de Salud de la CGT y SEDRONAR crearon el dispositivo “Eva Perón”, un espacio de atención en materia de consumos problemáticos que funciona de a acuerdo a la demanda de las organizaciones gremiales para la atención de los consumos problemáticos de sustancias. La meta es convocar y sensibilizar a sus referentes gremiales para que contengan y acompañen a las y los trabajadores que luchan con adicciones.

“Nos sentamos con un montón de gremios, escuchamos sus experiencias y armamos un programa. Sabemos que la capacitación a delgados y delgadas es el camino, porque son ellos quienes conocen la vida del compañero”, dijo la Secretaria de la SEDRONAR. Al mismo tiempo agregó que “cambiar hábitos nunca es algo individual, es colectivo”, y que el objetivo es “mejorar la vida de los trabajadores”

Por otro lado, la subsecretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la APSEE, Mara Rivera, remarcó la transversalidad del programa que pretende incluir a “las mujeres y la juventud”, y celebró “esta nueva CGT de puertas abiertas con el compromiso y la necesidad que necesita el mundo del trabajo.

Martínez no dudó en reconocer la solidez de la Central Obrera más grande del país: “No somos indiferentes a quien gobierna, pero sí somos autónomos”, remarcó, al tiempo que mencionó que en otros países “las centrales sindicales dependen de una definición de un partido político”, en contrario con Argentina, donde “por suerte nunca ha sucedido, y no tendrá que suceder”