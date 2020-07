La CGT insiste en constituir una mesa que discuta el escenario pos pandemia

El pasado martes la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una nueva reunión de mesa chica donde repasó la situación coyuntural del escenario laboral en medio del avance de la pandemia. Allí se evaluaron las problemáticas de las distintas actividades y se analizaron distintas propuestas con el fin de programar objetivos frente a este panorama de absoluta complejidad.

En tanto, el secretario Adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, subrayó “la necesidad de constituir una mesa, aunque sea provisoria, que discuta y analice pautas de ordenamiento de lo que puede ser la economía” pos pandemia y su repercusión en la sociedad, y agregó que “no debemos esperar que termine la pandemia para hacer esto, sino comenzar ahora”.

“El gobierno había prometido ampliar el Gabinete Económico y Social para incluir a los empresarios y a nosotros pero aún no se produjo esa reunión, lamentablemente se viene postergando. Y con esta restricción en el área metropolitana esto se va a atrasar mucho más”, puntualizó el dirigente.

Respecto al avance de la ley de teletrabajo en el Congreso, el también secretario general de UPCN remarcó que la CGT dio su posición: “En principio, consideramos que no era un tema prioritario en este momento, de cualquier manera el proyecto fue consensuado por los distintos bloques aunque no se fijaron cuestiones muy precisas sino más bien un marco general para regular el teletrabajo, y eso no nos parece mal”.

Asimismo, Rodriguez dejo en claro que lo mejor sería que cuando culmine la pandemia, este panorama sea discutido en los convenios, ya que “se deja librado a que cada cuestión de teletrabajo sea discutida en cada una de las negociaciones colectivas de acuerdo a cada una de las actividades”.

Por último, el gremialista volvió a expresar su rechazo respecto al pago fraccionado del aguinaldo para los sueldos superiores a $80.000: “Es cierto que cayó la recaudación pero los salarios de los trabajadores no están atados a la recaudación, tienen un inciso específico dentro de lo que es el presupuesto, por lo tanto no nos parece que sea una razón que fundamente esta decisión”.