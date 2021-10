La CGT mostró su poder de movilización y dio muestras de unidad

Con una gran movilización, la CGT volvió a ganar las calles para mostrar una postal de unidad que le sirva para definir su rol en el nuevo escenario postelectoral: reunió a los principales dirigentes del movimiento obrero, con Hugo y Pablo Moyano incluidos, y privilegió la difusión de un mensaje consensuado en el que demanda un proyecto que privilegie la “producción y el trabajo” sin apoyos explícitos al gobierno.

A diferencia de la marcha realizada por militantes peronistas el domingo 17 de octubre, que tuvo el protagonismo del kirchnerismo con un mensaje más ideologizado que por ejemplo llamaba al no pago de la deuda con el FMI, la de este lunes 18 fue una movilización que buscó mostrar las reivindicaciones clásicas del peronismo, como la alianza entre la producción y el trabajo.

“El peronismo debe promover la alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula que garantiza un crecimiento sostenible con justicia social. Para lograrlo es imprescindible profundizar el diálogo social institucionalizado como instrumento necesario, no para diagnosticar la magnitud de la crisis ni sus efectos en el tejido productivo y social de nuestro país. La Argentina y nuestro gobierno afrontan una instancia decisiva para superar la crisis económica y social heredada y agravada dramáticamente por los efectos de la pandemia”, mencionó el comunicado difundido el domingo al atardecer y que desde las 11 de hoy fue repetido en forma sintética por las pantallas y los parlantes emplazados en las adyacencias de avenida Independencia y Paseo Colón, frente al Monumento al Trabajo.

El mensaje en «loop» se difundió junto a imágenes de discursos de Juan Domingo Perón: “Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre que vamos a reivindicar. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió que se respetaran su libertad y sus derechos”, decía la voz del fallecido líder en una de sus tradicionales apariciones en los balcones de Casa Rosada.

Al respecto, Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la central obrera, dijo a este medio que durante el encuentro “reivindicamos celebramos el 17 de octubre donde la clase trabajadora exigió la libertad de Perón e incluimos lógicamente una consigna sobre el desarrollo, la producción y el trabajo para que Argentina salga salga adelante con pleno empleo».

Al ser consultado sobre si el comunicado incluía un apoyo tácito a las mesas tripartitas, Rodríguez sostuvo que “en la CGT planteamos la necesidad de lograr una acuerdo económico y social para atender problemas coyunturales como la falta de empleo o que el salario no pierda poder adquisitivo, es otra de nuestras exigencias”.

Desde el mediodía se notaron también columnas de movimientos sociales enrolados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El jefe sindical confirmó que el 11 de noviembre próximo, en ocasión de la elección de la nueva conducción cegetista, “nos comprometimos a generar una ligazón directa con la UTEP con la creación un observatorio o departamento donde estén representados los movimientos sociales y desde allí puedan dar su opinión” al concejo directivo.

Durante el multitudinario acto no hubo discursos: en una primera fila de la marcha se pudo ver a los co-secretarios Héctor Daer y Carlos Acuña junto a Hugo Moyano, por caso. “Estamos en el camino de la unidad y por eso no teníamos ganas que hubiera una suerte de disputa para definir los oradores. Era una parafernalia que no tenía sentido y así salió este documento consensuado”, concluyó.