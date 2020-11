“La CGT no puede enterarse las medidas de gobierno por los diarios”

Tras la acalorada reunión de Consejo Directivo, dirigentes de la CGT expresaron su malestar por la falta de diálogo directo con la Casa Rosada y encendieron las alarmas en el movimiento obrero.

Rodolfo Daer, miembro de la cúpula cegetista y titular del gremio de la Alimentación, remarcó errores y pidió “acuerdos y políticas de Estado” sobre una “agenda de prioridades” porque hoy “se están empobreciendo los sectores del trabajo”.

“No nos podemos enterar por los diarios que hay un ajuste. Reconocemos el país que dejó Macri y todo su equipo. Fue un desastre, fundió totalmente el país, pero las correcciones se tienen que hacer en un marco de consenso”, pidió.

Las palabras de Daer van en sintonía con el comunicado de la CGT tras la reunión del martes en la sede de Azopardo, bajo el título “La pandemia no terminó”, con un fuerte requerimiento de continuidad de las políticas sociales y económicas de contención.

“Todos estamos en la misma vereda, trabajamos por el Frente de Todos y tenemos simpatía por el presidente pero tenemos la responsabilidad de nuestros mandantes que son los trabajadores”, señaló en diálogo con FM La Patriada.

Y concluyó: “En esta etapa de crisis la CGT no puede estar ausente y no se puede enterar por los medios de comunicación. Nosotros queremos el éxito del gobierno, queremos proyectar políticas para que las próximas generaciones no vengan con tanta desigualdad, se tiene que garantizar la educación y salud. Se necesitan acuerdos y políticas de Estado”.

Ante la consulta sobre una posible medida de fuerza, Daer dijo: “Estamos levantando la voz para que nos escuchen, para que el presidente hable directamente con la conducción de la CGT. También hay que convocar a los industriales. Hay que hablar de la emergencia y del as políticas de Estado para un país más justo”.

Respaldo a la gestión Moroni en Trabajo

El titular de Alimentación no escatimó elogios para el ministro Claudio Moroni. “La relación es excelente, es un ministerio que funciona las 24 horas del día. Si hay un ministerio que funciona excelente, sin quejas de ningún sector del movimiento obrero, es el ministerio de Trabajo”, cerró.