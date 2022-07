La CGT preocupada por la debilidad «institucional» a causa de la interna del FDT

En la reunión de mesa chica ampliada que celebró la CGT tras la asunción de Silvina Batakis en Economía, los jefes sindicales analizaron la difícil coyuntura y expresaron su preocupación por la «institucionalidad» del país ya que observan que el presidente Alberto Fernández ha quedado en una situación de debilidad política a causa de la interna del Frente de Todos.

El encuentro sirvió para que la central obrera pudiera fijar posición sobre el convulsionado presente de la coalición oficialista y, además, esbozar la posible convocatoria a una protesta, aún imprecisa en sus alcances, por la crisis económica que no hace más que horadar los ingresos de los trabajadores. Hoy, en cambio, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transportes (CATT) dispuso la continuidad del “estado de alerta” y la convocatoria a un plenario nacional para el próximo martes, a las 17, donde podría surgir algún tipo de medida de fuerza de alguna rama de la actividad. El malestar en amplios sectores del Transporte es grande pero también hay conciencia del complejo momento que vive el Gobierno.

Respecto a lo hablado en la mesa chica cegetista, aún hoy no hay consenso sobre la marcha que quieren hacer algunos representantes gremiales; Pablo Moyano desea protestar contra los «formadores de precios» por su responsabilidad en el alza inflacionaria pero otros dirigentes, en tanto, quieren hacer sentir sus quejas hacia la corporación política. Sí está decidido que la eventual movilización -no tiene fecha- no será a Plaza de Mayo para no desestabilizar al primer mandatario. «No resistiría una marcha masiva», se sinceró un jefe gremial consultado.

Lo cierto es que fueron varios los dirigentes gremiales que en la reunión del último lunes expresaron su preocupación por la debilidad institucional del Ejecutivo ya que, temen, que una agudización de la crisis económica y del enfrentamiento interno del FDT le impida a Alberto Fernández terminar su mandato. Así de crudo fueron los relatos que, en confianza, han esbozado integrantes de la central obrera.

Otros de los temas que surgió irremediablemente es la deuda del estado por los dineros de las obras sociales y el incumplimiento oficial por asistir en la cobertura por la Discapacidad. El último viernes el propio A. Fernández se había comprometido de palabra a establecer los pagos. Los dirigentes sindicales, en cambio, esperan que se rubrique algún tipo de documento para tener una garantía de la asistencia financiera oficial.

También hubo un importante respaldo al ministro Claudio Moroni (Trabajo), otro de los funcionarios apuntados por Cristina Kirchner. En las últimas horas se incrementaron las versiones sobre una nueva embestida del kirchnerismo sobre el funcionario: algunas especulaban que buscarían aprovechar un eventual incidente en la elección que la Federación de Comercio realizará el viernes próximo para renovar su comisión directiva, donde se especula habrá una reñida disputa entre el histórico Armando Cavalieri y el moyanista Ramón Muerza, para desestabilizar a otro de los incondicionales del Presidente.