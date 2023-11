La CGT propone crear un ministerio de Deportes a partir del 10 de diciembre

La Secretaría de Deportes de la Confederación General del Trabajo (CGT) propuso junto a clubes y organizaciones del sector la creación de un ministerio propio de Deportes para «mejorar la vida de la sociedad argentina, su salud, su cohesión social y su seguridad, a través de la cultura física y el deporte”.

La iniciativa es impulsada por la secretaría cegetista que conduce el aeronavegante Juan Pablo Brey, quien este lunes encabezó un masivo acto con Fernando “Pato” Galmarini y la Mesa Nacional del Deporte en la sede de Azopardo.

En la cita, se aprobó el proyecto que le propone al candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, la creación de un Ministerio propio. El documento donde se detallan los puntos del proyecto sostiene que “dada la importancia del Deporte en todos sus aspectos y sus manifestaciones cotidianas es necesario que el diseño y ejecución de las políticas públicas deportivas cuenten con un ámbito jerarquizado de implementación y desarrollo en la estructura y diseño de la Administración Nacional”.

Además, asegura que “conforme a lo expresado existe una necesidad de la restitución de los Organismo de Aplicación tales como Consejo Nacional del Deporte, Consejos Provinciales y Municipales del Deporte”.

Al respecto, Fernando “Pato” Galmarini, ex – secretario de Deportes de la Nación, expresó que “el deporte es vector indispensable para la construcción de una sociedad más ordenada y justa. Por eso, teniendo en cuenta los ámbitos donde se despliega y sus modalidades, es innegable su capacidad para promover relaciones interpersonales indispensables para el crecimiento del individuo y de la sociedad”, y agregó que su práctica “requiere del apoyo de la Nación, en tanto da identidad y genera proyectos siempre evolutivos”.

En la misma línea, Brey remarcó: “No podemos olvidar el valor del deporte como escuela de vida. El próximo gobierno deberá esforzarse, considerando el Deporte un instrumento de integración e inclusión social, en lograr alejarnos del individualismo y convocarnos a construir lazos más solidarios, inclusivos y de igual acceso de oportunidades”.

También Emiliano Ojea, Presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino y del Peronismo por la Ciudad, destacó de cara al futuro el trabajo realizado por la Mesa Nacional del Deporte. “Esta agenda aspira a contener los trazos que planificarán el Plan Nacional del Deporte Argentino que marcará el rumbo de nuestro país en los próximos cuatro años, con una visión estratégica de referencia en los próximos 20 años”, señaló.

Cabe destacar que, durante el encuentro, la Mesa Nacional del Deporte manifestó que es indispensable implementar un bloque normativo que regule la actividad deportiva, como la Ley Nacional del Deporte N°20.655/74 y su modificación N° 27.702/15; la Ley de Asignación Universal por Hijo en el Deporte N° 27.201/15; la Ley de Clubes de Barrio N° 27.098/15; y la Ley del ENARD N° 26.573.

En el encuentro hubo participación de dirigentes de la CTA (de los trabajadores); la CTA (autónoma); el Comité Olímpico Argentino; la Confederación Argentina del Deporte; Peronismo Militante; Barrios de pie; Movimiento Evita; Unión Clubes de barrio; Federación Universitaria Argentina; y Futbolistas Argentinos Agremiados.

También se destacaron las figuras de Víctor Lupo (Ex. Sub. Sec. De deportes de la Nación); Walter Erviti (Ex Futbolista); Jorgelina Bertoni (Sub secretaria de deportes de matanza, Ex Leona); Martin Galmarini (Ex Futbolista); Jorge Olguín (ex Futbolista, campeón del Mundo 78); Leonardo Troncoso (Director de Educación Física de PBA); Eggimdan Julio (Ex Diputado de la Prov. Santa Fe); Gringo Castro (UTEP – Unión de Trabajadores y trabajadoras de la economía popular); y Hugo Sager (Ex Senador Nacional y Presidente del Bloque PJ de Chaco).

A su vez, asistieron Gutiérrez Mónaco Dante (Fte. Del deporte y Ed. Física); Uriarte Jon (Deporte del campo popular – Medallista Olímpico); Red Federal de clubes de barrio; Mesa del Deporte Con Cristina; Emiliano Ojea (Presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino y del Peronismo por la Ciudad); Marcos Cianni (La Cámpora); José Vittorio (Nuevo Encuentro); Leandro Rachid (Peronismo Militante); Deportes Frente Renovador; y Patón Basile (Ex Boxeador), entre otros.