¿La CGT puede construir una nueva agenda?

La elección en la UOM abrió múltiples especulaciones en la actividad sindical. Muchas solo tienen fundamento en el “cambio”, la mayoría no atienden la naturaleza de lo que pasó.

A tener en cuenta: a Caló no lo desplazó el afiliado, sino una clase dirigente que sintió que el secretario general ya no garantizaba sus objetivos. No lo reemplazó un nuevo dirigente.

También se pueden observar otras características ya analizadas (Sismo en la UOM y las interrogantes en el resto del sindicalismo). Esta semana en la actividad gremial y sus analistas, periodistas, se evaluó si esto puede ser un efecto dominó en otras organizaciones.

Se está perdiendo de foco un gran cambio sucedido en julio del 2020, que fue la “renuncia” del Omar El Tano Viviani, alguien que en términos relativos tuvo mucho más poder, y construyó mucho más poder que el propio Antonio Caló.

El análisis realizado en ese momento (Renunció Viviani: ¿El fin del poder sindical como lo conocemos?) puso de manifiesto que el cambio en la actividad empezó hace tiempo, pero no son los afiliados, o las elecciones directas, sino las necesidades de los cuerpos intermedios lo que dieron los primeros pasos.

Veremos cómo evolucionan dos elecciones claves para este año: las elecciones en Comercio de CABA y las elecciones de la UTA, donde el voto es del afiliado directamente.

La agenda industrial

Con el corrimiento de Caló, y de la UOM, como dique de contención en la CGT, se termina de constituir algo que puede generar un giro en la reconstitución de una agenda industrial en un sector del movimiento obrero.

Lo primero que podríamos notar es que, salvo Alimentación que está cerca de los Gordos, los gremios industriales quedaron cerca de la corriente ligada a Pablo Moyano, como SMATA, Vidrio, Petroleros, Químicos, y que con la UOM terminarían de darle forma a la constitución del espacio.

Esta redefinición y la posible foto que se genere esta semana en la ambiente político con la nueva conducción de la UOM, y algún miembro de CGT, va a re perfilar lo que un sector quiere conducir o tiene aspiraciones a conducir.