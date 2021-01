La CGT reivindicó el rol de las obras sociales y pidió avanzar con las demandas pendientes

Frente a las versiones sobre una posible reestructuración del sistema de salud impulsada por el ala kirchnerista del gobierno, la mesa chica de la CGT decidió reunirse para dar un espaldarazo al sistema de obras sociales que “dio respuesta en la emergencia” del Covid. Coincidió en que se debe “consolidar” la red nacional de salud pero también volvió con sus reclamos hacia el Ejecutivo, como el impulso a proyectos legislativos que modifiquen la cuota sindical para el monotributo o que el asegura un gasto compartido en transporte y educación en la cobertura de la discapacidad.

En su acto en el Estadio Único de mediados de diciembre, Cristina Kirchner había pedido por un sistema integrado de salud que lo hago más eficiente: esto es, integrar lo público, lo privado junto a la seguridad social. Con el correr de los días, trascendió un “borrador” para lograr un sistema mixto “con centralidad en el subsector público, de carácter federal”. El texto no es nuevo y fue elaborado por técnicos del Instituto Patria y de la organización “Soberanía Sanitaria” que lidera el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Mientras que en Nación aseguran que “es un tema que viene hablando hace tiempo pero no hay reuniones previstas de Ginés (Gonzales García) con gente de Provincia”, cerca del viceministro Kreplak cuentan que “es una idea que da vueltas pero el boceto se hizo en el Patria hace tiempo. Hoy está stand by, no hubo avances concretos”. Sí las propuestas fueron debatidas con el sector de al CTA comandado por Hugo Yasky. “Con los gremios más kirchneristas lo hablamos antes de ser gobierno. Ahora si se junta la CGT es para unificar algún criterio” de respuesta, estimó el vocero consultado.

Lo cierto es que este lunes por la tarde la sede UPCN, de calle Moreno, fue escenario de una nueva reunión de mesa chica de la central de calle Azopardo, donde el anfitrión, Andrés Rodríguez, recibió a Héctor Daer, Carlos Acuña, Antonio Caló y José Luis Lingeri, el delegado de la institución en las negociaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud.

Comparto el Comunicado de la #CGT emitido el día de hoy. Seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud es prioritario para que cada ciudadano y ciudadana pueda acceder a la prestación en tiempo y forma. pic.twitter.com/AjGR0eHGLG — Héctor Daer (@hectordaer) January 11, 2021

Justamente hoy por la mañana, Lingeri se reunió con el titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, quien se reincorporó a su trabajo hace pocos días luego de haber sufrido una dolencia cardiaca a fin de año que requirió de su internación en un sanatorio en el que le fue colocado un stent.

“Hicimos un repaso de lo pendiente y continuamos con nuestros reclamos, ya hablados con el presidente y el ministro (de Salud). Lo más urgente es saber con qué fondos vamos a contar en 2021 para poder tener un presupuesto pero también ver si han avanzado las modificaciones que pedimos en monotributo, en discapacidad y en el PMO”, explicó el titular de Obras Sanitarias a Mundo Gremial.

Los jefes sindicales también piden la creación de un pool de compras para medicamentos de alto costo, como los de fibrosis quística, autorizados por una ley sancionada el año pasado. En el encuentro de la mañana del lunes, hubo buen diálogo pero no “mucho avance” en las demandas de los gremios. La semana pasada Omar Maturano, de La Fraternidad, salió a criticar muy duro al Ejecutivo por la caída en la cobertura de las ART de los ferroviarios por gasto Covid al no ser considerados más trabajadores esenciales, que se ha sumado al conflicto latente por el reclamo de más de $100 millones que Nación debe a la obra social ferroviaria.

En este marco, se celebró el cónclave en UPCN que, a la postre, tuvo como corolario un comunicado titulado “La Salud de los trabajadores” en el que reivindica el rol de las obras sociales en el año de la pandemia. “Tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder adecuarlo a los desafíos presentes y futuros y seguir sosteniendo con orgullo que los derechos inalienables como la salud deben ser defendidos sin banderías políticas para que cada ciudadano y ciudadana pueda seguir accediendo en tiempo y forma a un sistema que es modelo en el mundo”, concluyó, no obstante, el comunicado de la entidad..

A la salida de la reunión, Andrés Rodríguez contó a Mundo Gremial que fue “una buena reunión. No hay un motivo particular de preocupación sobre el sistema de obras sociales aunque todos queremos optimizar el sistema de salud. Pero todo está encauzado bajo el diálogo lógico con el Ejecutivo buscando siempre mejorar las condiciones de las obras sociales”.

Acerca de las demandas “puntuales”, el jefe sindical remarcó que “siguen siendo motivo de diálogo y esperamos que algunas de ellos se encausen por vías normativas, como la reforma al monotributo (para que sea un aporte familiar y de mayor previsibilidad), dividir el costo del gasto de educación y transporte en el rubro discapacidad. Hay leyes que se cargan sobre las obras sociales sin el debido financiamiento”.

El tema de la supuesta reforma del sistema de salud fue parte del cónclave. Pero los presentes coincidieron con el diagnóstico de Casa Rosada en que hoy no hay avances notorios en la iniciativa. “No hay un dato firme del proyecto, hay versiones radicadas en un sector de Salud de Provincia que impulsa el tema”, admitió una calificada fuente gremial consultada.