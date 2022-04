La CGT se reúne este jueves con una variada agenda política-económica

Corrió mucha agua bajo el río en lo que va de este 2022 -hablamos de altísima inflación, adelanto paritario, acuerdo con el FMI, deuda con las obras sociales- por lo que el Consejo Directivo de la CGT se reunirá este jueves para debatir y fijar posición respecto a una serie de temas. El orden del día es en algunos casos reiterativo desde hace décadas (obras sociales), otros son de gestión (adelanto de paritarias y conversaciones con el Ejecutivo) y otro es lastimoso que es la deuda de los gremios confederados para con la CGT. A saber:

1. Informe de las conversaciones con el Poder Ejecutivo.

2. Acuerdo de adelantamiento de paritarias.

3. Avance de gestión, tema: Obras Sociales.

4. Informe de situación financiera de la CGT (Regularización de aportes mensuales. Deudas con organismos internacionales).

5. Informe de Secretarías varias.

6. Situación socio política.

Se habla de una deuda en el orden de los 13.000 millones de pesos para con las obras sociales sindicales. Allí expondrá sobre el tema José Luis Lingeri, quien es el vaso comunicador con los organismos públicos. «Es una deuda importante», reconocen desde la Central obrera; tema que reflejó Mundo Gremial. Y agregan: «El rubro Discapacidad se lleva el 50%, principalmente en cuestiones vinculadas a deportes y educativo». También hay otro tema vinculado a las prepagas, que no están aportando el 15% al fondo de redistribución. No obstante, se sinceran que «se expondrá el tema, pero no habrá resoluciones».

Discapacidad: iniquidad en una caja sin control

El tema que promete algunos cortocircuitos es el de la situación financiera de la CGT: «Hay mucha mora en los pagos», cuentan. Y agregan: «En 2019, y ante lo que iba a ser el Congreso normalizador que debía ser en 2020, se lanzó una moratoria para que los gremios confederados se fueran poniendo al día; cosa que hicieron pero después de que se hizo el año pasado dejaron de pagar nuevamente». En el listado incluso habría un gremio importante.

Atado a las normalizaciones de las regionales que se llevan adelante en estos momentos se podría bajar la línea de que aquellos que quieran que sus regionales estén dentro de las distintas CGT que hay en el país deberán ponerse al día. Justamente de este tema hablará, por el punto 5 del orden del día, Horacio Otero en su calidad de delegado normalizador: ofrecerá un listado de las regionales normalizadas y el GPS a futuro.

Una fuente sindical aportó a esta nota que «está todo muy complicado políticamente, por lo que no se pueden resolver los temas». Por supuesto habla de la división interna en el Gobierno que no permite avanzar con políticas que tengan algún horizonte de factibilidad.

En los últimos tiempos la CGT se vino reunión con la UIA y el Gobierno bajo el paraguas del Consejo Económico Social; como así también con el ministro de Economía Martín Guzmán. Y todo ello se volcaba en reuniones reservadas de la mesa chica; lo que venía generando malestar en los distintos dirigentes.