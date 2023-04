La CGT se reunió con enviados de Biden y hubo elogios para el sindicalismo argentino

Integrantes del consejo directivo de la CGT analizaron durante varias horas con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, y el embajador de ese país en la Argentina, Marc Stanley, «la situación socio-económica nacional, la visión sindical sobre el diálogo social y la búsqueda de consensos», según informó el dirigente Gerardo Martínez.

El secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y líder del gremio de la construcción (Uocra) participó junto a los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (obras sanitarias), y la abogada de la CGT Marta Pujadas en un encuentro con Sherman, Stanley, la agregada laboral de la embajada estadounidense, Victoria Cedeño, y otros diplomáticos norteamericanos para analizar esos temas.

Martínez informó a través de un comunicado que las partes «analizaron la situación socio-económica argentina, la visión sindical respecto del dialogo social y la búsqueda de consensos orientados a mejorar las condiciones y calidad de vida de los sectores mas postergados».

Unions play a vital role in strengthening democracies. I met today with Argentine labor union leaders to exchange views on protecting workers’ rights and fostering diversity and inclusion in the workplace. pic.twitter.com/Zw0Zp2phk3

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) April 14, 2023