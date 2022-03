La cifra de refugiados por la guerra en Ucrania supera los 4 millones

El organismo de la ONU para los refugiados informó este miércoles que más de cuatro millones de personas abandonaron Ucrania para escapar de la invasión rusa, un nuevo hito en la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó en su página web que 4,01 millones de ucranianos se fueron de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa, el 24 de febrero.

De ellos, más de la mitad, 2,3 millones entraron en Polonia, que limita con Ucrania por el Oeste, dijo el Acnur.

Más de 608.000 se refugiaron en Rumania, más de 387.000 en Moldavia y unos 364.000 en Hungría, según estadísticas de los gobiernos de esos países.

Desde el comienzo de la guerra, el Acnur había proyectado alrededor de 4 millones de refugiados desde Ucrania, aunque varias veces dijo que estaba revisando sus estimaciones.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.

I have just arrived in Ukraine.

In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022