La Ciudad afirmó que «los manifestantes eran funcionarios y barras»

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, aseguró este domingo 28 de agosto que el kirchnerismo “incumplió el acuerdo” en la vigilia por la situación judicial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el barrio de Recoleta. Además, le respondió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

«Incumplieron con lo acordado una vez más y hubo una nueva provocación. Durante muchos días lo que empezó con un aliento a su líder terminó en parrillas, batucadas y hasta fuegos artificiales, en un barrio en el que hay chicos con autismo y adultos mayores a los que les estaban complicando la vida”, sostuvo el funcionario en declaraciones a TN.

En este sentido, indicó que el sábado la militancia “pretendía hacer una feria y un acampe que iba a durar todo el fin de semana”. “Intenté bajo todo punto de vista hablar con ellos, con todos los dirigentes que se te ocurran. Nuestro límite es la violencia pero para ellos es al revés, para ellos el otro es la violencia y las imágenes muestran bien claro que se manejan de esa forma”, apuntó.

D’Alessandro afirmó, además, que cuando se colocaron las vallas recibieron cuatro denuncias, de las cuales una de ellas terminó en una reunión en el Ministerio de Justicia y Seguridad con Jorge Macri, Aníbal Fernández, Wado de Pedro y Martín Mena, en la que se trató de llegar a un consenso.

El PJ y el FDT reeditaron la batalla «amor» vs «odio» y apuntaron contra Rodríguez Larreta

“Ellos tiraron las vallas incumpliendo cualquier acuerdo. La Policía actuó de forma profesional conteniendo la situación y no hubo militantes heridos. En cambio, hubo 20 policías lastimados», aseveró el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, indicó que “no queremos silenciar la militancia, de hecho somos muy respetuosos con todas las expresiones pero tiene que haber un código de convivencia para no estropear la vida de los vecinos”.

“El 90 por ciento de la gente presente eran funcionarios. También había barra bravas. Fueron ellos quienes tiraron las vallas y le pegaron a la policía. Nosotros siempre quisimos mantener la paz social”, enfatizó el funcionario porteño.

Incidentes en Recoleta.

En esa línea, D’Alessandro sostuvo que “una cosa es manifestarse, que es un hecho político concreto, limitado en el tiempo, y otra es acampar, invadir el espacio público, instalarse en forma indeterminada y alterar totalmente la vida de un barrio”.

“Ninguna ciudad del mundo está preparada para un fenómeno de estas características y no podemos naturalizar que ocupar la calle en forma indeterminada está bien porque en esa esquina no vive Cristina sola, no es un palacio”, apuntó.

Y concluyó: “Es un edificio común de un barrio normal, en el que vive otra gente que hace su vida. De hecho hay comerciantes que tuvieron que cerrar todo el fin de semana. Se puede manifestar en otros lugares y ser menos tóxico con el resto de la comunidad. Tenemos que defender al que hace las cosas bien, no al que invade porque considera que su causa es la única”.

Entre insultos y empujones, la Policía de la Ciudad no dejó pasar a Máximo a ver a Cristina

Marcelo D’Alessandro: «Si no liberan la calle, vamos a trabajar con la infantería»

De todas maneras, advirtió que tienen desplegados oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires sobre la calle Uruguay: «Espero no tener que utilizarla, sino liberan la calle por supuesto que vamos a trabajar con la infantería para hacerlo. Y mañana haremos lo mismo».

El cruce entre Larreta y Patricia Bullrich

En diálogo con TN, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó en claro sus diferencias con el Gobierno porteño: «A mi me parece que cuando vos ya tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a la vicepresidenta y a los vecinos, la tenés que mantener. Si poner las vallas fue un error, la tenés que mantener. Hay que apoyar con fuerzas a la policía y la policía se va a cruzar de brazos y no va a hacer más nada».

«Me parece que el problema, y es lo que estamos viendo hoy, la calle la tiene la militancia. Deciden ellos, son los que cortan el tránsito. Si seguimos naturalizando que el orden y la ley lo tengan grupos informales y no el Estado o la policía… hablamos de un grupo que decide ponerse una chaquetita y decir ‘ahora la calle es mía. Creo que ahí el problema es que se rompe un contrato de conveniencia social y se genera el privilegio del poder. Ayer CFK tenía el privilegio del poder», siguió.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podes entregar ese orden”, siguió Bullrich.

Tras estas declaraciones, Marcelo D’Alessandro le respondió: «Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Como se vio durante todo el día de ayer actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes. La actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas».

