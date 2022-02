La Ciudad construye un relato mentiroso

P.: Un beneficio que no tuvo la Provincia.

J.D.: Claro. Lo que Nación reclama ahora es que se vuelva a hacer cargo de lo que le corresponde. Nada más, nada menos.

P.: Desde CABA argumentan que toda transferencia se tiene que hacer por ley.

J.D.: Eso lo dice Felipe Miguel. Pero la ley ya está. Es la del Pacto Fiscal de 2018, cuando se estableció quién va a pagar cada cosa. Y para la transferencia también está la ley, que es la creación del Ente de Transporte para el AMBA, que lo integramos Provincia, Ciudad y Nación y que todavía no se constituyó; pero que está creado por ley. Donde se establece que, una vez que funcione, Nación nos transfiere a cada uno de las jurisdicciones para establecer tarifas, frecuencias y recorridos. Y es en ese Ente donde se va a decidir de manera conjunta lo que va a suceder con las líneas nacionales, las que entran de Ciudad a Provincia y al revés. No es una transferencia que se tiene que hacer con fondos. Ya está establecido quien los tiene que absorber. Lo cierto es que la Provincia paga el 91 por ciento y ellos tienen que pagar eso, porque está en la ley, y porque la ley la firmaron ellos. Pero ahora se hacen los distraídos.

P.: Desde la Ciudad hablaron de un aumento del boleto. ¿Es posible que tenga un valor diferenciado al de PBA?

J.D.: Es falso que puedan existir dos tarifas sobre el mismo recorrido. El único que tiene la potestad de las tarifas es la Nación. Hasta que no nos transfieran a nosotros no hay posibilidad que eso cambie. Y nos tendremos que poner de acuerdo los tres porque tiene que ser consensuado.

P.: ¿Por qué creer que Larreta eleva este reclamo cuando hasta los gobernadores de Juntos también se plantan?

J.D.: “El que no llora, no mama”. Cuando a vos te viene a golpear la cuenta el almacenero porque no pagaste la cuenta, no te está persiguiendo. Te viene a cobrar lo que debés. Los gobernadores están diciendo que se haga cargo de lo que corresponde. Y si no lo hace, que nos dejen pagar a nosotros el 44 por ciento y van a ver todas las bicisendas y metrobuses que podemos hacer en la Provincia.

P.: El reclamo generó bronca.

J.D.: Es que el ministro de Transporte tuvo la deferencia de llamarlos a discutir cómo van a cumplir lo que deberían estar cumpliendo hace dos años. Tranquilamente podría haberle mandado el 9 por ciento de los subsidios y dejar que le explote en la cara el conflicto en el pago a las 32 líneas porteñas. Pero no. Nosotros mañana firmamos con todos los rectores de la Provincia el convenio por el boleto estudiantil, que va a rondar los 3200 millones al año. Y eso lo paga la Provincia. No viene Nación a auxiliarnos. Nosotros no le vamos a pedir que le saquen plata a Chaco o a Santa Fe. Es el esfuerzo de los bonaerenses para que los estudiantes puedan viajar gratis.

P.: Algunos jefes comunales bonaerenses del interior también elevaron la voz por las diferencias entre el boleto con el AMBA. ¿Hay posibilidad de achicar la brecha?

J.D.: La asimetría entre el interior y AMBA, existe. El interior funciona como si fuera Santa Fe u otra provincia, con un valor de entre 60 y 80 pesos el boleto en Necochea, Mar del Plata y Bahía Blanca; pero el subsidio que se paga es casi el mismo que el del Conurbano. La diferencia está en la cantidad de pasajeros. La variable del subsidio se mide por salario del chofer, combustible y el proporcional de la renovación de la unidad. Pero del Casino Central al Faro, por la misma cantidad de recorrido en el Conurbano cortan boleto 100 veces más. Pero queremos cortar esa asimetría.

P.: ¿Y cómo se haría?

J.D.: En el interior del país se soluciona con lo que aporta Nación, la provincia y los municipios. Pero acá los municipios no aportan casi nada. Sin embargo, no le vamos a pedir a los distritos que metan la mano en los bolsillos. Sé que están viendo de tocar la tarifa a nivel nacional, intentaremos que con esta redistribución del dinero que tiene que poner la Ciudad se pueda acompañar para que la tarifa no suba en el interior.