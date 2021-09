La Ciudad de Buenos Aires mantendrá el uso obligatorio de barbijos en espacios públicos

Uso de barbijo en la Ciudad.

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, aseguró que “todavía no es el momento” de dejar de utilizar el barbijo, tal cual anunció el gobierno del presidente Alberto Fernández. “Creemos que todavía no es el momento de quitarnos el barbijo”, evaluó el funcionario de la administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

En declaraciones radiales, el ministro de Salud de la Ciudad sostuvo: “Sabemos que en el espacio abierto la contagiosidad es mucho menor, pero en la Ciudad pretendemos llegar al 70% de la población con las dos dosis de la vacuna antes de tomar este tipo de medidas”.

El Gobierno Nacional anunció este martes que a partir del 1 de octubre se habilitará la posibilidad de no utilizar el barbijo en lugares abiertos, cuando no se registre aglomeración, aunque el tapabocas obligatorio de mantendrá en lugares cerrados y al aire libre pero con aglomeración de personas. Ahora, el Gobierno de la Ciudad confirma que no se sumará a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta que el 70 por ciento de la población porteña tenga inmunidad con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La Ciudad de Buenos Aires se agregó a la lista de provincias como Río Negro, Salta, Jujuy, Mendoza y Córdoba que en las últimas horas anunciaron que tampoco se iban a adherir a la iniciativa que ayer anunciaron la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en Casa Rosada.





