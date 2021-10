La ciudad de Neuquén elige concejales y la enmienda de la Carta Orgánica municipal – Télam

El intendente de la ciudad, Mariano Gaido, manifest que se trata de un «momento histrico» para Neuqun.

Los ciudadanos neuquinos participaban desde este domingo a la maana de una eleccin con Boleta nica Electrnica para designar a los nueve concejales que renovarn la mitad del Concejo Deliberante de la capital provincial y votaban por la enmienda de la Carta Orgnica, para eliminar los comicios de medio trmino de ese cuerpo.

El candidato a concejal que encabeza las listas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Confluencia con Vos, Claudio Domnguez, emiti su voto a las 8.30 en la escuela 296, donde manifest que tena «muy buenas expectativas porque tenemos un proyecto de ciudad moderna, planificada, inclusiva, participativa y una ciudad donde todos somos parte».

Adems, destac que la jornada ser especial porque «es la primera vez que la ciudad de Neuqun tiene una consulta popular donde es el pueblo el que decide, y no un poltico. Ms democrtico que el pueblo para decir s o no a la enmienda no existe».

En tanto, el primer candidato a concejal por los partidos Unin Cvica Radical, PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, Juan Pelez, expres su optimismo de «repetir los buenos resultados obtenidos por Cambia Neuqun en las PASO», tras emitir su voto pasadas las 9 en el C.P.E.M. 12, ubicado en calle Matheu 145.

Sin embargo, manifest que «se podra evitado hacer tantas elecciones», en relacin con los comicios legislativos locales y nacionales, y en referencia a la enmienda de la Carta Orgnica seal que «se tuvo que hacer mucho trabajo de docencia para saber qu significaba».

Claudio Domnguez, candidato a concejal que encabeza las listas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Confluencia con Vos.

Media hora ms tarde, en el Polideportivo del barrio progreso, vot el candidato del Frente de Todos, Marcelo Ziga, donde destac el cuidado y respeto por los protocolos observados en los lugares de votacin.

Adems, se refiri a la enmienda de la Carta Orgnica, al sealar que «hay mucha confusin» de la ciudadana y que «no ha sido debatida» la propuesta de modificacin de la Carta Orgnica, por lo cual manifest que «hemos expresado nuestro rechazo».

El intendente de la ciudad, Mariano Gaido, emiti su voto en la Escuela 67, acompaado por el gobernador Omar Gutirrez, donde expres que «a travs de nuestros candidatos y el equipo pusimos a consideracin un proyecto de mejor ciudad. Es una gestin que cumple con la palabra. Estamos muy expectantes y agradecidos».

Por otro lado, Gaido manifest que «es un momento histrico para la ciudad de Neuqun», en referencia al referndum, y agreg que «los vecinos y vecinas estn llevando adelante una votacin, la primera en estos 117 aos, donde participa toda la ciudadana para determinar, a travs de su voto, la modernizacin de la Carta Orgnica».

La Junta Electoral de Neuqun inform que a las 10.30 ya haba votado el 15% del padrn electoral, mientras que el gobernador Omar Gutirrez indic que «ms de 17.000 neuquinos ya emitieron su voto en las urnas».