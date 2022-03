LA CIUDAD DEMONIZADA | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. La semana ha transcurrido sin grandes novedades vinculadas a pronunciamientos judiciales. Luego de la intensa actividad pública vinculada a la controversia entablada entre Natalia Denegri y la empresa Google, el silencio rodeó los estrados. Solo intrascendentes pronunciamientos vieron la luz. Posiblemente temas vinculados a la periferia del mudo judicial han sido dados al conocimiento público.

Lanzada una suerte de campaña culpógena contra la ciudad -casi todos los males de la Republica, parecen encontrar su origen en el modo y forma de vivir de quienes habitan la ciudad- tomó entidad -tras una suerte de amotinamiento- el destino de los procesados en el ámbito de CABA. Así se supo que el Servicio Penitenciario Federal no recibe entre la población carcelaria a los encausados por la justicia de la ciudad, situación que impone -como ocurre en el conurbano y se intenta mejorar desde hace años-que se les aloje en las Comisarías que, obviamente, no sólo no están preparadas para ello, sino que, por su ubicación geográfica incrementan la inseguridad del barrio que les sirve de anfitrión.

La titular del Servicio Penitenciario Federal, la ex juez Garrigos de Rebori, ha guardado un discreto silencio sobre el punto, quizás porque la única explicación que podría brindar no habría de satisfacer a muchos y sí exponer la decisión política de demonizar a la ciudad gobernada por la oposición, y decidida candidata a ser responsable de todos los infortunios que afecten al conurbano y al país.

En silencio, también, continúa la lucha por la integración del Consejo de la Magistratura cuya vida tal como lo conocemos hasta ahora debe cesar en pocos días, lo que acerca al Juez Rosatti a su conducción, posibilidad ésta que quita el sueño a más de un Integrante del oficialismo que se apresura a introducir un proyecto de ley intentando evitar que se vuelva al texto originario como decidió la Corte y que colocaría en un lugar expectable al Presidente de la Corte, tanto en le elección como en el enjuiciamiento de los jueces que pudieran ser removidos.

Como dato anexo, pero quizás no menos relevante, después de cincuenta años de una conducción uniforme en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, ha surgido una lista opositora con la que domina en la ciudad -afín al kirchnerismo- y que pretende, sin duda, alterar el buen trato que ha logrado mantener Julio Piumato con las Autoridades de la Corte y así mantener una civilizada convivencia sin resignar las luchas y los principios que animan a ambas parte. La jugada obviamente alienta la posibilidad de enfrentar al gremio con la Corte, para remover el escollo que la independencia de ese Tribunal genera al resto del Gobierno. Así las cosas, el nuevo contendiente -santacruceño casualmente- viene a reducir el poder de la actual Unión de Empleados Judiciales –EJN- y con suerte acceder a su conducción, para introducir un nuevo frente que ocupe a la Corte y a los miembros del Poder Judicial y les impida poner todos sus esfuerzos en evitar los excesos de los, otros Poderes.