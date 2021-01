La Ciudad no tendrá restricción a la circulación pero cambia horario de cierre de bares y restaurantes

Diego Santilli, AGENCIA NA

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que a partir del domingo “los locales comerciales, gastronómicos, culturales, recreativos, cerrarán de 01:00 de la mañana a 06:00 de la mañana” pero “no habrá restricción a la circulación”.

“La situación sanitaria cambió, hay un crecimiento exponencial de los casos“, advirtió Santilli sobre la situación de la ciudad de Buenos Aires y apuntó al crecimiento de los contagios en “personas de menor riesgo”.

El vicejefe de Gobierno porteño sostuvo además que existe un “aumento exponencial de casos” de Covid-19 en la ciudad de Buenos Aires y arengó a la población a seguir cuidándose “como el primer día” para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Dijo Santilli en una conferencia de prensa que en la Capital Federal se pasó de 350 a 942 nuevos casos en promedio móvil por día y enfatizó: “No podemos bajar los brazos, no podemos descuidarnos”.