«La clave del conflicto en el transporte es el trato discriminatorio de la Nación» – NCN

El diputado nacional por la UCR Jorge «Colo» Rizzotti planteó la necesidad de revertir con carácter de extrema urgencia el arbitrario criterio de distribución de subsidios al transporte que la Nación implementa «de frente a los intereses del AMBA y de espaldas al bienestar del resto de los argentinos».

En este sentido, Rizzotti dijo que el esquema de subsidio definido por la Nación está dominado por un «marcado desequilibrio» entre los recursos que otorga al área metropolitana y lo que distribuye entre el resto del país, configurando una relación 9 a 1, «esto es por cada $9 asignados al AMBA, $1 se distribuye entre 23 provincias«, acotó.

El legislador nacional advirtió que la última vez que Jujuy recibió el subsidio nacional «fue el pasado 4 de junio» y recordó que «en el medio, se sucedieron reuniones en el ámbito de Ministerio de Trabajo de la Nación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y la cartera nacional de Transporte, en cuyo marco la Nación asumió el compromiso de enviar la porción correspondiente a los $8.000.000.000 que hace un mes se anunció para el transporte del interior y que debió llegar en julio, lo que a la fecha no ocurrió«.

"Para empeorar la situación, a hoy no hay fecha ni monto confirmado para ninguna provincia. A todo esto, la Nación decidió modificar el criterio de distribución de esos dineros, lo cual todavía no fue formalizado y, por lo tanto, las provincias no pueden saber cuánto recibirán", prosiguió, y agregó que "días atrás, la Nación anunció que enviaría $400.000.000 más, por una distribución de $15.000 por persona, según compromiso asumido entre febrero y marzo de este año".

Rizzotti observó que el cuestionado esquema de distribución «tiene varias falencias y de hecho no son pocas las provincias que experimentan problemas con el subsidio, pero al margen de ello, el dinero en definitiva no llegó«.

Por otra parte, subrayó que al 30 de mayo la Provincia remitió a la Nación un cúmulo de información relacionada con el subsidio y hace aproximadamente 20 días hizo un segundo envío de más información. «Las gestiones formales por parte del Gobierno de la Provincia para acceder al subsidio están más que cumplidas«, aseguró y apuntó que «todo lo que requirió el Ministerio de Transporte para efectivizar el subsidio, está hecho. Sin embargo, el Ministerio de Transporte de la Nación hoy guarda silencio y nada dice al respecto«.

En otro orden, hizo referencia al esfuerzo que hace el Gobierno de la Provincia al otorgar un subsidio con recursos propios de $48.627.000 mensuales, en el marco de "un compromiso que se viene ejecutando con regularidad y sin problemas", señaló.

Al respeto, Rizzotti refirió que «el año pasado este concepto se pagaba mitad el 10 y la otra mitad el 20 de cada mes, lo que se modificó a pedido de la UTA» y añadió que «ahora se paga en su totalidad el día 15, siempre con regularidad, lo que inclusive fue ampliamente ponderado y valorado por la dirigencia de UTA Jujuy«.

Asimismo, consideró oportuno advertir, la «disputa interna» que tiene lugar en el seno de la UTA. «Allí radica el actual conflicto, alimentado por el interés de un grupo de dirigentes que buscan diferenciarse de la conducción gremial y, para ello, usan como excusa el atraso del pago de compromisos salariales y otras irregularidades de parte de algunas empresas que están atravesando serias dificultades«, argumentó, consignando además que al margen de estas circunstancias de la vida política interna del gremio «el problema de fondo es el trato diferenciado de la Nación en beneficio de AMBA y en detrimento del resto de las provincias«.

Subrayó que «además de Jujuy, también están de paro en Neuquén y Entre Ríos» y resaltó que «están a punto de tomar medidas de fuerza en todas las provincias«.

PROYECTO DE LEY

Rizzotti señaló que en 2020, y «advirtiendo sobre una situación que ya venía grave y que se agudizó con la pandemia», ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de creación del Fondo Federal de Transporte Automotor (FOFETRAA) junto al diputado por Tucumán José Cano y otros pares de Bloque. «El proyecto, ingresado en mayo de 2020, viable en su contenido y que contó en su momento con el acompañamiento de más fuerzas políticas, prevé para asistir económicamente al Transporte Público Urbano, Suburbano e Interurbano Automotor de Pasajeros que se desarrolla en todo el territorio nacional mediante «una asignación específica de fondos que por ley le corresponde al sector por infraestructura de transporte y por compensación por transporte público, que implican un 28,58% y un 2,55% del Impuesto a los combustibles, con criterios de real federalismo». «Este proyecto es sólo un ejemplo; es decir, hay iniciativas y más caminos y expresiones con las que venimos advirtiendo que la situación diferencial entre AMBA y el resto de las provincias agudiza lo grave de la crisis, y que Nación debe establecer una política superadora al respecto», cerró.